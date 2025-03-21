檢察官擔任司法院長不妥 ? 民眾黨團：黃國昌、柯建銘難得有志一同

總府今天公佈7位大法官被提名人，包含擔任檢察官的司法院長被提名人蔡秋明。立法院民眾黨團表示，民眾黨團總召黃國昌、民進黨團總召柯建銘難得有志一同。 （民眾黨團提供）

2025/03/21 15:31

〔記者劉宛琳／台北報導〕總統府今天提名擔任檢察官蔡秋明為司法院長，民進黨團總召柯建銘直言不妥。立法院民眾黨團對此也表示，民眾黨團總召黃國昌難得與柯建銘有志一同。

民眾黨團表示，賴清德總統提名高檢署蔡秋明檢察官來擔任全國法官的大家長，讓各界驚呼難以置信，黃國昌質疑民進黨「檢調治國」之心昭然若揭，想將台灣帶回「審檢一家親」的威權老路。

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民眾黨團表示，連民進黨團總召柯建銘都直言：「檢察官擔任司法院院長當然不妥」，因為過去大法官任命皆為法官或憲法學者，遑論是擔任司法院院長。

民眾黨團表示，賴總統今日如此特殊提名，難道是在向國人宣告，民進黨的司法控制要從「偵查程序」擴及到「審判程序」嗎？

民眾黨團表示，柯建銘直言不諱批評賴總統新人事提名，也讓他們聯想到，上一次賴總統提名的劉靜怡教授，明明是學養俱佳、勇於批判時事，卻也是因為柯總召「覺得不妥」，下了黨紀遭封殺。

民眾黨團表示，執政黨提名、執政黨封殺，這次總統、總召的意見不同，會不會又上演七人集體團滅？

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