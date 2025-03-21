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    藍營「反廢死」、「反戒嚴」公投案今闖關 林俊憲：這叫「反烏克蘭公投」吧？

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2025/03/21 15:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免延燒之際，國民黨另闢「反戒嚴」、「反廢死」公投案戰場，力拚今（21）日立法院會逕付二讀。對此民進黨立委林俊憲表示，這叫什麼「反戒嚴公投」？這叫「反烏克蘭公投」吧？國民黨要這樣惡搞，沒關係，那就用你的魔法對付你。

    林俊憲在臉書PO文表示，國民黨的兩項公投主文，終於在院會提出了：「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」、 「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」

    林俊憲指出，看完只有一個字：「唉。」這叫什麼「反戒嚴公投」？這叫「反烏克蘭公投」吧？然後所謂「反廢死公投」，一來現在根本沒廢死，二來法官審理方式是依法律和憲法判決規定，哪來的「政策」？

    林俊憲續指，朱立倫記者會當天我就說，依照公投法，立法院不得就法律已闡明的原則或規定進行公投。結果他們的解法，是直接在後面加「政策」兩個字，既然要這樣，那我們也來提一個公投：「您是否同意『國民黨立即解散』之政策？」

    林俊憲直言，政黨解散依憲法須由憲法法庭審理，但國民黨覺得只要加「政策」兩個字，什麼都可以公投，那直接公投解散國民黨好了，不用憲法法庭，這是「政策」，而且我相信，解散國民黨公投一定能獲得高度民意支持，國民黨要這樣惡搞，沒關係，那就用你的魔法對付你。

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