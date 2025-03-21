AIT合作新北市府成立「美國資料專區」 即起3講座報名開跑

新北市府與AIT合作於新北市青職基地成立「美國資料專區」，今（21）日由新北市長侯友宜及AIT處長谷立言（Raymond Greene）揭幕啟用。（記者黃子暘攝）

2025/03/21 12:34

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府與美國在台協會（AIT）合作於新北市青職基地成立「美國資料專區」（American Shelf），今（21）日由新北市長侯友宜及AIT處長谷立言（Raymond Greene）揭幕啟用。

侯友宜表示，AIT過去與青年局青職基地合作多元課程及活動，都有很好的迴響，希望藉由資料專區成立，提供青年學習資源與交流活動平台，提升英語力、培養跨文化溝通技巧，促進國際事務參與與文化交流。

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侯友宜說，新北市與AIT保持良好合作關係，過去也曾就防疫、城市發展等議題進行交流，去年起，青年局攜手AIT開展線上、實體英語學習課程，而這次美國資料專區成立，更是為青年提供國際資源的升級版。

青年局長邱兆梅表示，美國資料中心（American Spaces）為美國國務院推動的全球計畫，現已於140多個國家設立700多個據點，提供友善、開放的學習交流空間，促進當地與美國文化的互動合作，成立「美國資料專區」正是該計畫的延伸，將提供多樣英語學習資源給青年們使用，並且不定期將舉辦英語學習社、外交事務工作坊活動。

青年局補充，「留美不是夢！申請必備指南」解析美國留學申請關鍵資訊、「AI奇幻創作！漫威×迪士尼風格插畫」探索AI技術與美國流行文化、「美東自由行攻略：第一次美國自由行就上手」掌握旅遊規劃必備知識，3場講座活動即起開放報名，詳細資訊可參考報名網站（https://ntpcyouth2022.pse.is/7a2lx2）。

新北市府與AIT合作於新北市青職基地成立「美國資料專區」，今（21）日由新北市長侯友宜及AIT處長谷立言（Raymond Greene）揭幕啟用。（記者黃子暘攝）

新北市府與AIT合作於新北市青職基地成立「美國資料專區」，今（21）日由新北市長侯友宜及AIT處長谷立言（Raymond Greene）揭幕啟用。（記者黃子暘攝）

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