賴清德提名大法官三大考量 蕭美琴：提升國安案件專業能量

總統府「113年司法院大法官提名審薦小組」今公布7名司法院大法官提名名單，副總統蕭美琴表示，相信未來能帶領司法院，切合司法體系運作的實際需求，持續推動革新措施。（記者羅沛德攝）

2025/03/21 12:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府「113年司法院大法官提名審薦小組」今日上午公布7名司法院大法官提名名單，院長被提名人為高等法院檢察署主任檢察官蔡秋明、副院長被提名人為最高法院法官蘇素娥。審薦小組召集人、副總統蕭美琴指出，兩人在司法界資歷完整，分別具有豐富的檢察、審判經驗，過去也都曾參與拉法葉艦軍購弊案偵審工作，一位是當年的檢察官、一位則是當年的承審法官，對於我國追討巨額不法所得有重大貢獻，相信這個堅強的組合未來能帶領司法院，切合司法體系運作的實際需求，持續推動革新措施。

蕭美琴也說明賴清德總統這次提名的3項考量，也是3項期許。蕭美琴說， 第一，守護自由民主的憲政制度，捍衛人權、保障及人民權益救濟；第二，提升國安案件專業能量，確保國家安全及廉能政治；第三，持續推動司法改革，提升審判品質與效率，同時進行司法工作環境減壓。

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針對國安面向，蕭美琴回答媒體提問時表示，國安相關案件現在面臨相當挑戰，為維護憲政制度與生活方式，這是共同責任。近期中共非常積極滲透，對於我們憲政體制挑戰與破壞，需要健全與完善來應對，而不僅台灣面臨的挑戰，很多國家同樣面臨滲透以及民主制度挑戰，透過國際合作交流來健全，總統希望藉此大法官提名共同關注，守護民主體制。

「113年司法院大法官提名審薦小組」召集人、副總統蕭美琴召開記者會，公布包括司法院長被提名人高檢署主任檢察官蔡秋明、副院長被提名人最高法院法官蘇素娥、中正大學法律係教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、高檢署主任檢察官林麗瑩、台北大學法律係教授陳慈陽以及政治大學公法學中心主任詹鎮榮。

蕭副總統指出，蔡秋明長期從事檢察及法務工作，也是推動國際司法互助合作的優秀人才。蘇素娥為審判工作者，為司法院參與司改國事會議的核心幕僚及後續推動落實決議的重要推手。兩人在司法界資歷完整，分別具有豐富的檢察、審判經驗，過去也都曾參與拉法葉艦軍購弊案偵審工作，一位是當年的檢察官、一位則是當年的承審法官，對於我國追討巨額不法所得有重大貢獻，相信這個堅強的組合未來能帶領司法院，切合司法體系運作的實際需求，持續推動革新措施。

至於另外5名被提名人，蕭美琴表示，蕭文生法學涵養深厚、論著成果豐碩；鄭純惠歷任三審法院法官，審判經驗豐富；林麗瑩擅長法律問題分析、具國際視野；陳慈陽曾任考試委員，推動年金改革及研議人才考用制度著有貢獻；詹鎮榮的研究成果具社會影響力，也獲司法實務參考。

蕭強調，司法院是國家最高司法機關，憲法法庭則是人民權利保障及機關憲政爭議最後的救濟途徑，儘速補實大法官缺額是總統及立法院共同的憲法職責，總統府期盼這7名被提名人均可獲得立法院的支持與同意。

蕭副總統回答媒體提問並說，司法院大法官歷年處理憲法案件，百分九十九都是人民審理案件，人民權利保障面對憲法爭議，這是最重要與最重要關卡，台灣歷年憲政秩序推進過程，憲法秩序維護扮演重要角色。這次總統提名人選，有豐富與專業法律背景，希望在立法院基於憲政職責，行使專業審查與同意權，朝野不分黨派共同支持一時之選的專業法律人才。

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