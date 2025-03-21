「死亡連署」罷免案南檢聲押國民黨2被告 王定宇：中選會應暫停2區連署作業

民進黨立委王定宇認為，南檢調查死亡連署罷免案，逮捕2名國民黨黨工，已證明他與林俊憲2選區的連署有重大違法瑕疵，中選會應該暫停2區的連署作業。（王定宇提供）

2025/03/21 12:37

〔記者劉婉君／台南報導〕台南地檢署偵辦台南市選區立法委員罷免案提議人名冊涉不法情事案，檢方昨天搜索國民黨台南市黨部並帶回多人及名冊等證物，訊後於今（21）日凌晨當庭逮捕2人並聲請羈押禁見。民進黨立委王定宇認為，該案已證明他與林俊憲2選區的連署有重大違法瑕疵，中選會應該暫停2區的連署作業。

王定宇今天重申，針對用違法造假的方式傷害民主機制、侮辱真正的公民團體，支持檢調依法根據證據嚴辦，並發出4點呼籲，不僅要辦偽造連署的執行者，更要查辦主使者，查明是否為組織犯罪。

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王定宇表示，法院能核准搜索票，並有2位國民黨黨工被聲押禁見，顯有其他被告待查，而且事證明確指向中國國民黨台南市黨部，中國國民黨黨主席必須對此犯罪行為道歉自清。

王定宇指出，該案涉及偽造文書、選罷法、個資法等，且一罪一罰，最高累計至30年有期徒刑，不可謂不重，呼籲這些涉案人士自救，不需要為了那些躲在幕後避責的藍營高官而付出重大法律代價。

另外，他認為，在他與同黨立委林俊憲的2個選區，已經證明連署重大違法瑕疵且偵辦中，中選會應該暫停這2區的連署作業，待刑事調查後，再予以處理，以確保民主機制不被偽造惡行污染，也避免不可逆的傷害。

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