推罷免高虹安連署 議員曾資程：市民被騙一次別再被騙第二次

新竹市議員曾資程推罷免連署，也反制高虹安支持者的反罷免傳單，呼籲市民被騙一次，不要再被騙第二次。並列舉高虹安的各項爭議事件，要市民趕緊來連署。（照片取自曾資程臉書貼文）

2025/03/21 11:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）第二階段罷免連署已進入第2週，高虹安與鄭正鈐為反制罷免團體及民進黨號召市民連署，也推出反罷免文宣，並塞進竹市各社區家戶信箱，但也挨批是擾民及塞垃圾。民進黨市議員曾資程今天則在臉書推出「高虹安不讓你知道的事」圖表，列舉高虹安任內重大市政疏失與政見跳票事件，除號召市民來連署外，也籲市民被騙一次，不要再被騙第二次了。

曾資程說，最近許多鄉親收到了怪怪的傳單，為提供更多正確的資訊，他做了一個版本與列表，歡迎大家分享。同時也提到大家可來「照樣照句」一題50分，共兩題。例句：新竹人不是在巨城，就是在巨城的路上。題目為1.「」不是在法院，就是在法院的路上。2.「」不是在出國，就是在出國的路上。照樣造句內容影射高虹安與代理市長邱臣遠，也讓許多網友都留言按讚。

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其中包括被高虹安離職的前文化局長錢康明也來留言，稱曾資程的圖表才是句句屬實，與高虹安塞給市民的文宣傳單相差極大，號召市民趕緊連署，下架愛說謊的假面市長高虹安。

有網友也留言說，高虹安2022年當選當晚說「要實現郭董的願望，結果近期郭董被爆出願當習大大的墊腳石，請問高小姐是否也要一起當習大大的小小墊腳石？各位號稱學歷最高的新竹市民們自己想清楚。」

很多網友更認為這張圖表根本不夠寫，曾資程也稱他的資料庫滿滿，邀市民趕緊來連署罷免，不要再被高虹安騙第二次了。

新竹市議員曾資程推罷免連署，也反制高虹安支持者的反罷免傳單，呼籲市民被騙一次，不要再被騙第二次。並列舉高虹安的各項爭議事件，要市民趕緊來連署。（照片取自曾資程臉書貼文）

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