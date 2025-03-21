北市要求罷免連署申請集會遊行 蔣萬安：依照中央指示確保活動安全

台北市長蔣萬安（中）21日受訪表示，北市警察局輔導罷團申請集會遊行，是依照行政院以及內政部的指示，要確保近期各項罷免活動的安全。（記者林承鴻攝）

2025/03/21 10:49

〔記者林承鴻／台北報導〕大罷免如火如荼，台北市議員簡舒培批評台北市長蔣萬安出手加嚴妨礙罷團，市警局要求罷免活動都要申請集會遊行。內政部長劉世芳昨受訪表示，擺攤與集會遊行是不同概念，沒有要求罷團要根據《集會遊行法》申請；行政院長卓榮泰今（21）日也強調，若北市警方無法理解真正保護人民安全的意義跟合理的做法，會請劉再明確指示一次。蔣萬安今天受訪表示，警察局是依照行政院以及內政部的指示，確保近期各項罷免活動的安全。

台北市警察局昨天表示，考量近期罷免連署活動增多，且偶有滋擾情事發生，於是請各分局主動聯繫罷免連署活動成員，依《集會遊行法》輔導申請集會遊行，以適時派遣警力，維護活動順利進行及所有到場人士之人身安全。

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蔣萬安今天出席萬華區「市長與里長有約」會前受訪表示，警察局已經很清楚正式對外說明，警察局就是依照行政院以及內政部的指示，在例行週報邀集分局長討論，針對近期各項罷免活動如何落實中央指示，確保活動安全，基於警政一條鞭尊重警察局的專業。

不過，劉世芳昨說，不管是哪個政黨或公民團體，如果要在公共場合設置罷免攤位，內政部當然希望能保障他們的安全，但並沒有要求這些罷免團體在擺攤位時要依據《集會遊行法》申請，「擺攤位與集會遊行是不同的概念」。

卓榮泰今早受訪指出，劉世芳已經非常清楚說明，他不再重複，並強調，若是北市警方無法理解所謂真正保護人民安全的意義與合理做法，他會請劉再明確指示一次，必要的時候做出必要處置。

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