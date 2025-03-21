是否支持反廢死、加重虐童刑責 國民黨要求大法官被提名人表態

國家政策研究基金會副執行長凌濤（中）、台北市議員張斯綱（左）、國民黨副發言人鄧凱勛（右）21日舉行「捍衛公理正義！反廢死，支持虐童無期徒刑或死刑，為剴剴及所有孩子討公道！」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/03/21 10:44

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「捍衛公理正義！反廢死，支持虐童無期徒刑或死刑，為剴剴及所有孩子討公道！」記者會，繼續主打反廢死訴求，該黨強調，國民黨支持死刑，民進黨敢不敢支持？並要求總統府今日公布新提名的大法官人選說清楚立場，表態是否支持反廢死以及加重虐童刑責。

國民黨台北市議員張斯綱表示，「剴剴案」引起大家的憤怒，一個負責任的政府應該出面解決，不要讓大家活在恐懼，讓小朋友活在凌虐危機當中，但民進黨這幾天都沒有出來說話或做些事情，沒有要提案修法解決問題，相關部會也沒有人出來說一些悲天憫人的話，當立法院國民黨團說本會期要推動民生相關法案時，民進黨團的幹部卻說本會期是「國安會期」，只想維護政權，在內部找敵人，完全不想改善台灣的育兒空間。

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除了強調國民黨執政的台北市政府在相關改善工作上，遠比賴政府的作為更務實，也更努力拚兒少安全，賴政府只有不斷的會議，但沒有任何決議與作為，張斯綱還表示，過去國民黨執政期間總共執行33件死刑，民進黨執政期間只有3件，由於實質廢死的釋憲結果，即便修法也難以保證法院判死，所以國民黨才要推動實質廢死公投，總統府今天上午公布新的大法官人選，國民黨也要問這些被提名人對於廢死的態度如何，是否支持反廢死？是否贊成加重虐童刑責？

國民黨桃園市議員凌濤指出，這幾天北北基桃地區的藍營民代電話都被民眾打爆，大家希望國民黨幫「剴剴」討公道，「剴剴」的指甲被拔掉，骨盆碎裂，額頭瘀青，面對社會訴求死刑，中央政府卻不回應，這是什麼樣麻木不仁的政府？民進黨過去拿「剴剴案」做政治操作，卻不敢罵戀棧權位也沒有任何作為的兒福聯盟董事長林志嘉，更凸顯背後的政治操作。

國民黨副發言人鄧凱勛批評，民進黨還要拿「廢死神主牌」招搖撞騙，這就是國民黨為何必須提出廢死公投案來阻擋虐童案件，國民黨一貫主張虐童刑罰應加重2分之1，最高可處死刑，藍營立委另外還提案加強保護兒童權益，杜絕兒少性剝削，但賴清德政府讓死刑難如登天，究竟誰是虐童的幫兇，人民都看得一清二楚！

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