藍營「反廢死」、「反戒嚴」公投案今闖關 卓榮泰：2件事都不存在

行政院長卓榮泰赴立法院說明施政方針及施政報告並備詢，會前受訪；行政院副院長鄭麗君（右）、秘書長龔明鑫（左）。（記者陳逸寬攝）

2025/03/21 10:03

〔記者陳政宇／台北報導〕全台大罷免延燒之際，國民黨另闢「反戒嚴」、「反廢死」公投案戰場，力拚今（21）日立法院會逕付二讀。行政院長卓榮泰表示，死刑的執行在台灣是合憲的，前不久已經有實際例子，且能夠討論公投及民主程序，就表示台灣不是一個戒嚴的社會，呼籲提案政黨適可而止。

立法院會今對卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢，國民黨團拋出兩項公投提案，反戒嚴公投主文擬為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」；反廢死的部分，公投提案主文擬為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」

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對此，卓榮泰會前受訪指出，死刑的執行在台灣是合憲的，而且前不久已經有實際的例子；台灣更無所謂戒嚴的存在，因為能夠在這裡討論公投以及種種的民主程序，就表示台灣不是一個戒嚴的社會，所以這兩件事情不存在。

卓榮泰強調，他日前已經說過，難道提案的政黨認為台灣現在是戒嚴嗎？還有，提案的政黨難道已經找到了那兩隻不存在的黑貓嗎？請他們能夠適可而止。

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