為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍營「反廢死」、「反戒嚴」公投案今闖關 卓榮泰：2件事都不存在

    行政院長卓榮泰赴立法院說明施政方針及施政報告並備詢，會前受訪；行政院副院長鄭麗君（右）、秘書長龔明鑫（左）。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰赴立法院說明施政方針及施政報告並備詢，會前受訪；行政院副院長鄭麗君（右）、秘書長龔明鑫（左）。（記者陳逸寬攝）

    2025/03/21 10:03

    〔記者陳政宇／台北報導〕全台大罷免延燒之際，國民黨另闢「反戒嚴」、「反廢死」公投案戰場，力拚今（21）日立法院會逕付二讀。行政院長卓榮泰表示，死刑的執行在台灣是合憲的，前不久已經有實際例子，且能夠討論公投及民主程序，就表示台灣不是一個戒嚴的社會，呼籲提案政黨適可而止。

    立法院會今對卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢，國民黨團拋出兩項公投提案，反戒嚴公投主文擬為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」；反廢死的部分，公投提案主文擬為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」

    對此，卓榮泰會前受訪指出，死刑的執行在台灣是合憲的，而且前不久已經有實際的例子；台灣更無所謂戒嚴的存在，因為能夠在這裡討論公投以及種種的民主程序，就表示台灣不是一個戒嚴的社會，所以這兩件事情不存在。

    卓榮泰強調，他日前已經說過，難道提案的政黨認為台灣現在是戒嚴嗎？還有，提案的政黨難道已經找到了那兩隻不存在的黑貓嗎？請他們能夠適可而止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播