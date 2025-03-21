藍推反廢死、反戒嚴公投今擬逕付二讀 李進勇：邏輯似乎互相矛盾

中選會主委李進勇表示，如果政府現在沒有的政策，提起公投要求政府不要做，或本來就有的卻要求要做，「這樣的邏輯似乎有自相矛盾的狀況」。（資料照）

2025/03/21 09:55

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨推出反廢死、反戒嚴公投，並將提案列為今日立法院會議程，預計直接逕付二讀。中選會主委李進勇會前受訪表示，如果政府現在沒有的政策，提起公投要求政府不要做，或本來就有的卻要求要做，「這樣的邏輯似乎有自相矛盾的狀況」；他也強調，若相關公投有結果，也無法發生效力。

國民黨今天將推出兩項公投提案，反戒嚴公投主文擬為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」反廢死的部分，公投提案主文擬為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」

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李進勇指出，公投法第15條第2項規定，立法院就公投法第2條第3款「重大政策的創制和複決」，他們認為若有必要，可以檢具主文跟理由書，經過立法院院會的同意通過後，交付中選會辦理公民投票

李進勇說明，根據司法實務的見解，「重大政策的創制」是指現在政府沒有的政策，透過公民投票程序，希望政府能夠制定、施行，也就是從無到有的過程；而「重大政策複決」則是反過來，現在政府已經在實施的重大政策，透過公民投票結果，要求政府應該予以廢止。

李進勇表示，如果政府現在沒有的政策，提起公投要求政府不要做，或本來就有的卻要求要做，「這樣的邏輯似乎有自相矛盾的狀況」。他也說，如果這樣的公投有結果，也無法按照「公投法」第30條規定來發生效力，因此這個部分可能需要再斟酌。

李進勇提到，不過目前他們還沒有看到公投的主文跟理由書，中選會是一個獨立的合議制機關，當理由書跟主文送到我們中選會時，一定會召開委員會議審議，同時依法做成裁決。

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