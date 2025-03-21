藍營發文蹭「剴剴案」 周軒PO荒謬事蹟：停車場停滿卻無人進議場開會

政治工作者周軒PO出，國民黨市黨部主委黃呂錦茹公然在議場阻擋國民黨議員進議場開會的影片，怒轟「噁心」。（資料照）

2025/03/21 09:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市1歲男童剴剴（化名），卻在2023年涉嫌與胞妹將剴剴虐待致死，案件引起社會公憤，國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、洪孟楷等人也發文表態，卻遭質疑「蹭熱度」。對此政治工作者周軒PO出，國民黨市黨部主委黃呂錦茹公然在議場阻擋國民黨議員進議場開會的影片，怒轟「噁心」。

周軒在臉書PO出影片，可以看到黃呂錦茹站在外面，面對記者的提問黃呂錦茹如趕緊躲回辦公室，周軒在貼文中表示「我覺得國民黨鬼扯實在太離譜了，還好我找到了去年3月22日，剴剴案在台北市議會專案報告，國民黨囂張阻擋的新聞報導。」

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周軒列出國民黨荒謬：第一大荒謬，市黨部主委黃呂錦茹公然在議場阻擋國民黨議員進議場開會；第二大荒謬，國民黨市議會黨團變成國民黨市黨部的小弟；第三大荒謬，台北市議會停車場，國民黨市議員的車子停得滿滿滿，就是沒有一個人要進場開會，然後這樣的國民黨，現在來說自己過去跟現在好關心剴剴案，噁心。

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