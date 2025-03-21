台灣波蘭深化關係 高雄與波茲南市簽署城市合作備忘錄

高雄市副市長李懷仁（右）與波蘭波茲南市市長雅斯寇維亞克（左），簽署城市合作備忘錄。（高雄市行國處提供）

2025/03/21 09:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣與波蘭持續深化關係，高雄市昨（20日）與波蘭第五大城市波茲南市簽署城市合作備忘錄，未來將共同就智慧城市、文化教育、觀光經貿等領域推動合作。

波蘭波茲南市市長雅斯寇維亞克（Jacek Jaśkowiak）率波茲南理工大學校長雅松諾斯基（Teofil Jesionowski）一行，來高雄參加2025智慧城市展，昨天並拜會高雄市政府，由於市長陳其邁訪美，由副市長李懷仁接待，雙方並簽署城市合作備忘錄。

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波茲南市是波蘭歷史悠久的學術重鎮，作為大波蘭省的首府，更是波蘭第五大城市，雙方未來將針對智慧城市、文化教育、觀光經貿等領域，推動進一步合作。

副市長李懷仁表示，高雄與波茲南市都積極發展數位轉型，近年隨高科技產業在高雄投資設廠，高雄已成為南台灣重要的高科技及半導體產業聚落，樂見兩市未來在合作備忘錄的基礎上，推動更多實質交流。

二度造訪高雄的雅斯寇維亞克市長指出，波茲南與高雄雖然距離遙遠，但城市性格非常相似，在科技及經濟發展皆展現很高的靈活度，人民也具有熱情創新的精神。近年波茲南市積極推動淨零轉型，包含推動電動公車、氫能公車等方式降低碳排放，兩年前他他曾到訪高雄，考察輕軌設計。

同行的波茲南理工大學校長雅松諾斯基說，波蘭非常重視科技發展，培育高科技及高等教育人才，近年透過歐盟支持，已於波茲南醫學大學、波茲南理工大學設立研究中心，開發AI解決方案，期待與高雄學術與經濟領域有更多交流機會。

波蘭波茲南市訪團（左側4人）一行，拜會高雄市政府。（高雄市行國處提供）

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