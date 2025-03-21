傅崐萁財產申報、政治獻金 李俊俋：上網無法查了

監院預算被藍白大砍，監察院秘書長李俊俋接受本報「官我什麼事」專訪時指出，傅崐萁到底有多少財產申報、政治獻金，過去上網就可以查，現在要親自到監察院才查得到。 （記者張守逵攝）

2025/03/21 10:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕網紅四叉貓等人透過監察院「政治獻金公開查閱平台」，踢爆前台北市長柯文哲違法收受政治獻金，政治評論員溫朗東也在查閱平台，追查到立院國民黨團總召傅崐萁提供藍委的修容組疑似涉及不法，不過，監院預算被藍白大砍，監察院秘書長李俊俋接受本報「官我什麼事」專訪時指出，傅崐萁到底有多少財產申報、政治獻金，過去上網就可以查，現在要親自到監察院才查得到。

李俊俋強調，查閱公職人員的政治獻金與財產申報，「現在大家非常關心，也變成一個風氣，就是互相監督」，監察院的查閱平台，「可以查誰的政治獻金有多少、財產申報有多少，或是政治獻金申報完不完整」，但現在預算全部被砍了，系統無維運，要印「廉政專刊」的業務費也被凍結，也不知道立法院何時可以解凍？

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李俊俋說，過去透過政治獻金公開查閱平台，譬如說，「傅崐萁到底有多少的財產申報？到底有多少政治獻金？」只要上監院的雲端網路，就可以看得一清二楚，現在必須親自到監察院查閱。他也提到，柯文哲違反政治獻金法被監察院裁罰，監院透過發新聞稿發布，不過，要看柯文哲政治獻金的詳細資料，上網查不到了，還要特地到監院查。

李俊俋指出，受到預算限制，沒有辦法提供上網即時查閱的服務，「對於比較熱心的朋友，要說聲抱歉，我們只能做到這樣」。而到監察院查閱除了會收取20元的規費，若是影印也要收費，未來希望能多一點查閱費用來增加收入。

此外，3月1日起也停止財產申報的介接服務，是否會造成申報人漏報？李俊俋認為，「非常有可能」，因為換一個單位，就會換不同的銀行，像他個人待過一府四院，這就會非常困擾，因為到底有幾個銀行帳戶，根本不知道，現在只能靠財產申報人自己把所有銀行帳本找出來，「一本一本去刷」。

李俊俋強調，如果漏報財產，監察院還是會依照規定，「該罰的還是會罰」，但他也坦承，停止介接服務，也會造成監察院查核困難，人工與人力成本會增加非常多，而監察院公職人員財產申報處40幾位同仁，工作量非常重。

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