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    邀使節觀摩全社會演練挨批賣「芒果乾」 總統府：缺乏常識的政治語言

    總統府「全社會防衛韌性委員會」首次實地演練，規劃3月27日上午10時至下午2時在台南登場。（資料照）

    總統府「全社會防衛韌性委員會」首次實地演練，規劃3月27日上午10時至下午2時在台南登場。（資料照）

    2025/03/20 15:34

    〔記者陳昀／台北報導〕總統府「全社會防衛韌性委員會」首次實地演練，27日將於台南登場，針對邀請駐台使節觀摩遭質疑「賣芒果乾」，總統府發言人郭雅慧回應，將民主國家間的合作交流化約為「賣芒果乾」，是不正確且相當缺乏常識的政治語言，盼有心人士評論時政應本於事實，以免貽笑大方。

    郭雅慧指出，面對氣候變遷、大規模天然災害衝擊等，如何提升國防、民生、災防與民主韌性，以全面強化全社會韌性，是國際社會民主國家共同的挑戰，如3月初於台灣舉辦的全球合作暨訓練架構（GCTF）研習營，來自30個國家專家學者與會，共同探討全社會韌性的建立、整備與應變；以及美國在台協會（AIT）自2021年起，與台灣災難醫療隊發展協會共同推動「援手」計畫，培訓民眾具備急救專業，強化全民因應災害能力等，都凸顯世界各國對全社會防衛韌性的高度重視與互助合作。

    郭雅慧強調，台灣作為區域負責任一員，有意願、有能力做出更多貢獻，月底的2025全社會防衛韌性委員會實地演練，將融入地震、海嘯及關鍵基礎設施遭破壞等天然災害，透過實地、實景小規模演練方式，驗證政府與民間相關支援合作與應變能力。

    郭雅慧說，包括委員會顧問及委員、中央部會及各縣市觀察員、駐台使節與國內外媒體等都是觀察組，盼透過實地驗證、意見交流，具體強化國人面對自然災害的應變能力，打造更強韌的台灣社會，同時也向世界分享台灣經驗，提升彼此社會韌性，加深台灣與國際社會的合作。

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