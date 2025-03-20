公務員擬增3天身心調適假 蘇俊榮：有薪不用附證明

人事行政總處人事長蘇俊榮針對「軍公教調薪機制法制化」進度表示，已簽呈行政院，目前在等行政院送到大院。 （記者劉信德攝）

2025/03/20 15:29

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮列席報告業務概況，並備質詢。朝野立委關切增列公務員「身心調適假」進度。蘇俊榮表示，目前規劃在7天事假內挪3天當身心調適假，不僅有薪水、不影響考績，也不用檢附證明，人事總處17日已簽給考試院，考試院將會同行政院訂定。

行政院17日發函考試院，指總統賴清德於去年11月28日主持「總統府健康台灣推動委員會第2次委員會議」指示，請行政院研議增列公務人員「身心調適假」。行政院建請考試院修正「公務人員請假規則」第3條規定。

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國民黨立委莊瑞雄、楊瓊瓔今質詢時，詢問增訂公務員「身心調適假」進度，包括假別適用範圍、假期長度、給薪方式，以及實際執行細節等。

蘇俊榮回覆，3月17日已簽呈行政院，也會送考試院，基本上會在7天事假挪3天做為「身心調適假」，有薪水，服務機關不能拒絕，也不必檢附證明，並且不能做不利於當事人的處罰。

「這個非常重要，憂心考績給你處罰。」楊瓊瓔表示，她很歡喜聽到目前進度，想要留住人才，要讓他安心，提供給有需要者，她特別勉勵此事。

此外，民眾黨立委黃國昌質詢指出，蘇俊榮答應去年底要把軍公教人員調薪法制化相關修法草案送到立法院，結果至今沒送來。蘇俊榮表示，去年12月6日已簽呈，行政院12月7日有召開會議審查，現在等行政院排入行政院會的議程討論，再送到立法院審議。

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