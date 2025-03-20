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    首頁　>　政治

    國民黨南市黨部遭搜索 謝龍介3點聲明：擴大推動二階罷免連署

    謝龍介發表3點聲明，並宣布立即擴大推動第二階段罷免連署。 （記者蔡文居攝）

    謝龍介發表3點聲明，並宣布立即擴大推動第二階段罷免連署。 （記者蔡文居攝）

    2025/03/20 15:28

    〔記者蔡文居／台南報導〕藍營發動台南綠委罷免連署，出現疑似「死亡連署」遭檢舉告發，國民黨台南市黨部台南今天遭到檢調單位搜索，國民黨立委兼台南市黨部主委謝龍介今天發表3點聲明，並宣布立即擴大推動第二階段的罷免連署。

    謝龍介3點聲明指出，1.所有罷免的連署過程，本就應該依法依規辦理；若有爭議，一切相關調查，相信司法機關後續也會依法依規辦理，綠營人士也不必喜形於色的過度解讀。

    2.執政黨以高規格方式、啟動檢調調查罷免連署過程，難免給予外界殺雞用牛刀的聯想；府院黨加上側翼、再加檢調的三合一高壓作法，從去年迄今也一再重現。這種政治惡鬥的作法，相信全民都看在眼中、相信民意自有公評；我們也在此正式宣布，立即擴大推動第二階段的罷免連署。

    3.所有有識之士都看到川普總統就任後國際政經局勢的重大變化，台灣當務之急是要準備好重大政經政策來因應未來的變化，包含高科技及傳統產業、能源、國防外交等等政策的調整準備。然而，執政黨卻把所有心力都用在內鬥大罷免，這真是該做的「政經（政治經濟）」不作，只做牛槽內鬥牛某的「不正經」。

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