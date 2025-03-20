國防大學教授葛明德涉與中國合作 邱志偉：國科會送共諜1640萬未追回

邱志偉直言，葛明德還在國防大學任教，且多年來申請國科會補助案，光2023年結案的計畫經費就高達1640萬元，迄今未見追回，等同送國家經費給共諜、補貼中國。（資料照）

2025/03/20 15:26

〔記者陳政宇／台北報導〕國防大學理工學院教授葛明德被控私設公司並與中國技術合作，檢調今（20）日依詐欺罪嫌以新台幣5萬元交保候傳。對此，民進黨立委邱志偉批評，葛明德已遭前國防部長邱國正指為叛國行為，竟還在國防大學任教，且多年來申請國科會補助案，光2023年結案的計畫經費就高達1640萬元，迄今未見追回，等同送國家經費給共諜、補貼中國。

葛明德主持「先進系統工程研究中心」，被爆私設公司與中國技術合作，甚至多次進出中國，引發國安危機。案經桃園地檢署指揮調查局偵辦，檢察官昨率調查局台北市調處兵分5路前往國防大學理工學院及葛明德住處等地搜索，依被告身分將葛明德帶回。

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對此，邱志偉今表示，此案的嚴重性在於，葛明德申請國科會補助的研究主題，包含半導體封裝製程之開發研究，相關技術研究案是否涉及民間廠商，甚至我國半導體商有無與其合作，這在當年美國與台灣合作打造非紅供應鏈來說，是相當嚴峻的問題。此事不只涉及國安，甚至可能影響到台美關係，呼籲政府應徹查葛有無涉及中國補助，甚至與中國千人計畫合作。

邱志偉進一步指出，現有防弊機制不足，才能讓共諜有漏洞可鑽。例如國防大學身為我國軍事高等院校，從校長到教授，有許多人都是現役軍人或是退役高階軍官，包含葛明德也是軍職轉任，但軍校內是否國安意識不足，才會出現教評會投票還可以續任的離譜情事。

邱志偉並提醒，教育部與陸委會日前才認定中國的「國防七子」軍事高等院校，與中國軍工合作密切、不是一般大學必須禁止交流，難道我國看待自己的軍事院校，只當一般大學，沒有拿出更高標準來聘任教授嗎？過去我國或許忽視，但現在不可再縱容，讓共諜有恃無恐。

邱志偉說，歐美等民主國家，近年才因應中國千人計畫嚴審，有哈佛教授因此被判刑罰款。然而，目前國家科學及技術委員會補助專題研究計畫作業要點，有關經費繳回機制的部分，經由針對學術倫理與經費核銷不當做防弊機制，但有關涉嫌補助案疑似涉及國安問題，卻未於作業要點中增訂防弊規則，很可能造成國家經費在補貼共諜、甚至補助中國做研究的荒謬現象，國科會應盡早修改相關規定，並追回不當領取的研究經費。

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