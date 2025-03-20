宜蘭綠委陳俊宇一階補件恐過關 縣黨部：二階審慎應對

民進黨宜蘭縣黨部聯合縣議會黨團，宣布所有黨公職服務處將全面轉型為「民主連署站」，宜蘭雖未有藍委罷免案，但會協助外地民眾代收連署書。（記者王峻祺攝）

2025/03/20 13:39

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣黨部今天聯合縣議會黨團，宣布所有黨公職服務處將全面轉型為「民主連署站」，宜蘭雖未有藍委罷免案，但會協助外地民眾代收連署書；對於自家綠委陳俊宇一階罷免補件預計下週公布結果，縣黨部坦言恐會過關，將審慎應對第二階段。

宜蘭區域立委陳俊宇被提起罷免，第一階段已完成補件，預計下週結果出爐，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進認為，一階需3653人提議，連署門檻低，評估罷免一階連署會過關。

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邱嘉進說，若一階通過後，二階門檻要達3萬6523人連署，雖不容易但黨部會審慎應對，也相信宜蘭鄉親眼睛是雪亮的，不允許優秀立委被罷免，陳積極為選民服務，並在國會為宜蘭爭取重大建設及相關國家政策等，均是有目共睹。

有鑑於外縣市藍委罷免四起，縣黨部今天也和議會黨團宣布，黨部與11名縣議員服務處將轉型為「民主連署站」，協助提供遊客及戶籍地為外縣市但在宜蘭生活工作民眾進行連署，並幫忙後勤及行政支援，讓連署行動順利進行。

黨團總召陳文昌說，面對這樣的惡劣情勢絕不退縮，將協助全台公民團體一起並肩作戰，本週六行政院長卓榮泰等人將赴花蓮宣講「人民是頭家」，號召宜蘭鄉親一起前往參加，宜蘭車站下午1點09分、羅東車站1點15分發車，抵達花蓮車站後，會有專車接駁至自由廣場會場。

陳文昌說，4月份起縣黨部、縣議會黨團也將前往宜蘭人旅外較多縣市，包括花蓮縣、新北市等地，結合當地宜蘭同鄉會，設置罷藍委連署專區。

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