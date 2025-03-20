昔比「阿達」手勢！ 徐巧芯臉書PO文提剴剴被灌爆：好意思蹭

國民黨立委徐巧芯昨（19）日在臉書談及剴剴遭虐待致死案，並藉此宣傳國民黨提出的反廢死公投。（資料照）

2025/03/20 14:39

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯昨（19）日在臉書談及剴剴遭虐待致死案，並藉此宣傳國民黨提出的反廢死公投。不過，就有網友指出，過去剴剴案發生時，民進黨提案撤換身兼兒福聯盟董事的立委王育敏，國民黨卻要沒收提案，包庇王育敏並暴力架離綠委，過程中徐巧芯還比出「阿達」手勢。徐巧芯臉書PO文下方也湧入網友痛罵：「還有臉來蹭剴剴案」、「你當初不是瞎挺王育敏，請問你現在是打臉過去的自己嗎？」

剴剴遭虐待致死案引發民怨，更有網友在網路上號召民眾在北院外聲援，為剴剴討公道。對此，徐巧芯在臉書PO文表示，雖然她無法出席，但她向站出來的公民們、媽媽們，所有關心的人們致敬。她並表示這是國民黨提出的「反廢死公投」主因，否則就算修了再多的法，都無法落實在捍衛正義與公道，劉姓保母姊妹，或者更多天理難容的犯行，將獲得逃出生天的巧門，也懇請大家支持公投，對民進黨政府展示人民反廢死，要正義的決心。

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對此，粉專「無菁雜誌」PO文痛斥，當時國民黨和親中媒體，為了護航選情及掩飾蔣萬安的失職，把剴剴案新聞壓下去，2024年3月18日，立法院衛環委員會排定要行政單位針對剴剴案做專題報告，當時民進黨認為要利益迴避，撤換身兼兒福聯盟董事的立委王育敏，但被國民黨護航，吳思瑤看不下去，到衛環委員會的現場舉手牌抗議，卻遭到立委徐巧芯和王鴻薇暴力架離，「仇恨值最高也就算了，徐巧芯大概是覺得仇恨值還不夠高，還要在用燦爛的笑容，在媒體鏡頭前比個『阿達』的手勢」。

「無菁雜誌」痛批，「阿達，哈哈哈」，這就是徐巧芯面對剴剴案的態度。這就是台北雙傻面對剴剴案的態度。這就是國民黨面對剴剴案的態度。「你他Ｘ的還有臉利用剴剴案的政治價值，來偷渡國民黨為了反罷免，圍魏救趙急著推出的『反廢死公投』咧！」

徐巧芯的臉書PO文下方，今日也湧入大量網友痛批「以為大家忘記巧芯阿達事件？」、「你好噁心 連小孩子都要消費」、「你當初不是瞎挺王育敏，請問你現在是在打臉過去的自己嗎？」、「忘記幫王育敏護航嗎？ 還有那個說自己趴帶的手勢嗎？」、「還有臉來蹭剴剴案」。

徐巧芯臉書PO文下方湧入網友留言痛罵。（取自徐巧芯臉書）

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