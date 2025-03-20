黃國昌借新北宣講場地碰壁反怪綠營 民進黨：巨嬰亂牽拖

吳崢今直言，黃國昌為何不質疑國民黨為何也借得到場地？新北市難道是民進黨執政？不會辦活動還亂牽拖民進黨，這是什麼巨嬰心態。（資料照）

2025/03/20 13:42

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨「人民要當家」宣講首場定於新北板橋，但黨主席黃國昌抱怨新北市府不借場地、只能改申請馬路，並酸民進黨關係好、有權力。對此，民進黨發言人吳崢今（20）日直言，黃為何不質疑國民黨為何也借得到場地？新北市難道是民進黨執政？不會辦活動還亂牽拖民進黨，這是什麼巨嬰心態。

國會朝野紛爭延燒，各黨紛紛舉辦下鄉宣講活動。民進黨今召開「幽靈連署不夠，還要幽靈公投？」記者會，吳崢提到，黃國昌與民眾黨團昨天開記者會，無可避免又點名民進黨，黃前兩天上節目時牽拖民進黨，當時說要辦宣講活動、急急忙忙要借場地，並請新北市議員陳世軒去問場地，陳回應都借不到，黃國昌則說怎麼樣都借不到、摸摸鼻子就算了。

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吳崢表示，但黃國昌話鋒一轉說，不像民進黨有權力、關係好都借得到，民眾黨做事都照規矩就借不到。相信很多人看到這個片段，腦中都有問號「蛤」？民眾黨活動不好好辦，場地都沒先詢問好就先說要辦，自己不會辦活動又關民進黨什麼事，新北市難道是民進黨執政？

吳崢說，黃國昌何不質疑新北市府，為何國民黨也借得到場地、民眾黨卻借不到？是民眾黨辦活動能力太差，還是國民黨與新北市府關係好？不管哪個原因都和民進黨無關，幹嘛亂牽拖？黃國昌在記者會還繼續加碼說是民進黨造謠。

吳崢指出，民眾黨這樣亂抹一通，雖然是雞毛蒜皮小事，但為何什麼事開口閉口都牽扯民進黨？活動不會辦還要民進黨負責，這是什麼巨嬰心態？若辦活動借得到場地就叫權力關係好，同樣標準，國民黨立委徐巧芯擔心罷團辦活動，一口氣包下松山信義所有公開活動中心，不分週六、週日，一路借到6月。

吳崢呼籲，請這麼愛評論他黨事務的黃國昌評論一下，這是不是有權力關係真好？徐巧芯在國民黨執政的台北市，把活動中心全部借走，黃能否評論這是有權力關係真好？若不願意評論，也只是凸顯黃國昌有多麼雙標，全國人民都看得清楚。

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