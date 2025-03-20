挺大罷免！中市議會民進黨團「民主連署站」啟動 緊盯行政干預

台中市議會民進黨團聲援中部罷免團體，展現對全國公民行動的支持，20日召開記者會正式宣告民進黨團全體議員將全面協助收受全國不適任立委的罷免連署書，與各地罷免行動團體並肩同行。（記者廖耀東攝）

2025/03/20 14:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免浪潮全國翻湧，民進黨中央黨部昨宣布全國各縣市黨部與黨公職服務處轉為民主連署站，台中市議會民進黨團今日正式宣布「民主連署站」啟航，24個黨籍議員全力協助，除服務處提供罷免連署支援外，另協助招募、訓練志工；黨團總召王立任指出，也會監督台中市府，籲勿「行政干預」。

包括台中、彰化、雲林罷團表示，國民黨不適任立委在國會製造亂象、亂刪預算，為了讓國會恢復正常、為了守護國家，任何政黨支持均不會拒絕，感謝民進黨支持罷免連署行動，更歡迎所有團體、NGO都來支持，全面推動罷免不適任立委。

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台中市議會民進黨團今號召同黨議員齊心宣佈「民主連署站」啟航，並邀包括台中、彰化及雲林罷團參與，眾人一起宣誓「台灣罷免會成功、台中罷免會成功」。

黨團總召王立任指出，國會亂象叢生，藍白立委相互配合大刪中央總預算，台中市的預算也大受影響，這次人民自主站出來發動罷免不適任立委，人民才是頭家，台中市民進黨團「民主連署站」成立後，24名民進黨議員除服務處成連署據點提供連署、收連署書外，也另會協助招募及訓練志工等事宜。

包括王立任與副總召張芬郁、議員施志昌均強調，花蓮及台北市均已傳出有罷團受到市府團隊「行政干預」，各議員也會提供行政協助，全力維護公民行動不受侵擾，未來也會全力監督，籲台中市府避免行政干預作為。

中四罷團代表杜承哲指出，任何政黨要支持罷免，他們都感謝且歡迎，國民黨應捫心自問，是誰給民進黨表現的機會，假若不是他們的作為讓人民反撲，也不會有大罷免，感謝民進黨願意協助大罷免，歡迎所有團體、NGO都來支持協助推動對罷免不適任立委行動，讓國會及預算早日恢復正常。

中二罷團代表林宣宏是國民黨立委顏寬恒的表弟，他強調他下架是「親中的國民黨立委顏寬恒」，已成傅崐萁的「小弟」出賣台灣的未來，就算他是顏的表弟也要站出來，近來雖受到家人壓力但他不怕，中二幅員大需要3萬份連署，如果他都無懼親戚關係站出來，希望鼓勵中二及全台民眾更勇敢站出來挺罷免，下架國民黨立委。

中三罷團代表Connie說，很多人說罷免是因有仇恨值，其實大家反而是為了愛出發，有相同信念希望能安居樂業、守護這座島，雖然站出來不是容易的事，但為了愛家人及為了下一代，大家有義務保護國家，成為國家的力量，下架罔顧民意的立委。

中五罷團代表「台灣衣美局」說，罷免不是為藍綠對決，而是反親中及反親共，該區的立委（黃健豪）近來喜獲麟兒，但大家都想問他同是為人父母，為何刪育兒津貼，他在立院配合藍白親中等表現，未顧及人民感受已不適任；中六罷團代表「呱」指出，公民團體必須成為醫療人員等後盾，大家一起出來挺罷免不適任立委。

中八罷團代表廖芝晏說，該區連署過程屢被地方紅黑派盯上，志工被惡言相向，找連署點屢遇困難，感謝民進黨團協助，將能讓民眾能更安心連署，更無懼做對的事情。

除台中罷團外，彰化罷免謝衣鳯的彰三罷團也到場，代表葡萄說，南彰化幅員極廣，交通不便，這區很缺志工，二階需要4萬份連署，因缺志工無法開放更多連署站，希望民眾多支持協助；雲林罷免丁學忠的雲一罷團代表阿誠指出，丁學中根本不存在，因為他只是配合傅崐萁的投票機器，連攸關雲林眾多農民權益的農業部業務費都砍，該區也需要4萬署書，也極缺志工，盼全台都團結起來挺連署、挺大罷免。

台中市議會民進黨團聲援中部罷免團體，20日與中部罷團聯合召開記者會，黨團總召王立任致詞。（記者廖耀東攝）

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