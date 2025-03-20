柯文哲政治獻金案遭裁罰 黃珊珊批監院擴權擬提救濟

針對民眾黨前主席柯文哲因2024總統大選政治獻金申報，遭監察院裁罰並沒入一事，時任競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊今（20）日在立法院表示，監察院顯有違失，將依法提申訴救濟。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/20 12:51

〔記者李文馨／台北報導〕監察院認定前民眾黨主席柯文哲違反《政治獻金法》，裁罰374萬元並沒入5579萬餘元。民眾黨政治獻金善後小組召集人黃珊珊今（20日）表示，監察院可依法檢視政治獻金有無核實申報，但不該把「非政治獻金」視同政治獻金，甚至擴權裁罰，侵害人民權益，他們會依法提出相關救濟。

黃珊珊表示，柯文哲演唱會與木可公司販售小物所得，均屬有相當對價的正當商業行為，依法繳交娛樂稅、營業稅、營利事業所得稅等，等同是政治人物參選時出版書籍領取版稅。她說，個人的勞務所得、通告費都不可能是政治獻金，監察院裁處沒入，顯於法不合，有重大違誤。

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黃珊珊質疑，監察院是否要以相同標準徹查「賴桑小舖」、「小英商號」，如果不查就是雙標，監察院不只是「只打蒼蠅不打老虎」的廢物酬庸院，棒打在野黨護航執政黨，憲政機關自我閹割，淪為執政黨打手。

針對支付木可1500萬元授權金，黃珊珊表示，經過善後小組對帳，木可公司與競選總部訂有「委託授權管理契約」，處理應援小物兌換事宜，授權金額屬合約爭議，將依法請求返還，並非故意違反申報。

黃珊珊表示，善後小組這幾個月努力比對調查，政治獻金漏報、錯報部分都有憑證可證明是用於2024總統大選，柯文哲短暫交保時曾簽授權書，因此善後小組今年1月14日及2月5日陸續向監察院申請補正，但至今未獲同意。她說，國稅局都不會阻止民眾補稅，政治獻金法哪一條明定不能讓當事人補正，監察院的裁罰及沒入將提出相關救濟。

黃珊珊說，監察院明知柯文哲與其他相關當事人羈押禁見，而且所有憑證正本也都遭到法院扣押，根本無法如期查對帳目，仍然選擇延誤補正開罰，還發布新聞稿撇清責任，政治獻金案仍在台北地方法院調查審理，監察院搶先羅織莫須有罪名，迎合上意真可謂用心良苦。

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