批綠阻擋死刑制裁虐童兇手 國民黨：民進黨把兒虐案當政治提款機

國民黨今日上午召開「國民黨支持死刑制裁虐童兇手！面對兒少惡魔，民進黨還在理由伯？」記者會。（記者施曉光攝）

2025/03/20 10:32

〔記者施曉光／台北報導〕1歲男童「剴剴」遭保母凌虐致死案昨天4度開庭，國民黨今日上午召開「國民黨支持死刑制裁虐童兇手！面對兒少惡魔，民進黨還在理由伯？」記者會強調，民進黨立委及法務部反對虐童最高可處死刑，漠視社會民意要求，而且國民黨在地方政府致力精進防範虐童作為，這是國民黨與民進黨最大的不同，該黨還嗆聲，在「剴剴案」中，「民進黨從中央到地方做了什麼？敢不敢攤出來與國民黨比較？如果不敢，就是在吃『人血饅頭』，就是把兒虐案當成政治提款機！」

國民黨台北市議員鍾沛君指出，民進黨要的是阻止下一個「剴剴」悲劇，還是政治紅利？民進黨真的想要懲罰虐殺幼童的人，還是一部無止境的政治提款機？當國民黨主張祭出死刑，民進黨卻龜龜縮縮，就因為說不出口的是，民進黨全黨上下正在往實質廢死的方向前進。

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鍾沛君表示，對於犯下虐童大罪的人，全世界沒有人能夠接受，給予犯罪人最嚴厲的懲罰，這是社會共識與普世價值，但民進黨立委及行政部門卻推說要從對機構行政措施下手，在地方上民進黨只會炒作議會召開臨時會卻沒有開成。

她對民進黨市議員開嗆，敢不敢跟她比一比對「剴剴」案的監督，以及對於托育的策進作為？台北市已經在做居家式托育服務提供登記及管理辦法修訂，但中央政府直到上週都還停留在修正草案的研議階段，研商如何修補破網，反觀台北市政府這一年來已經增聘訪視員並提高薪資待遇，而且訂定新的考核調薪制度，擴張訪視員能量，這就是國民黨與民進黨最大的不同，在「剴剴案」中「民進黨從中央到地方做了什麼？敢不敢攤出來與國民黨比較？如果不敢，就是在吃『人血饅頭』，就是把兒虐案當成政治提款機！」

國民黨發言人楊智伃表示，「剴剴案」從前年案發至今，引起社會關注，國民黨嚴正呼籲全民支持虐童唯一死刑，幫助那些來不及長大的孩子，並還給受害家屬一個公道。

楊智伃說，昨天街頭上有非常多來自各地的父母、公民團體，一起為「剴剴」哀悼並向社會悲痛呼告，而且國民黨立委已經提案修法規定虐童最高可處死刑，但法務部卻反對，法務部長只是代表民進黨黨意的部長，國民黨將會成為大家的後盾，推動反實質廢死公投案，讓死刑可以順利判刑並且執行。

國民黨新北市議員江怡臻指出，除了預防虐童，去年4月國民黨立委們還提案修法要解決兒少性暴力犯罪，包括成立性犯罪專責小組、性犯罪者資料查詢系統，並運用區塊鏈技術查緝犯罪，以及建立支持受害者創傷修復心理諮商系統，規定公共設計要納入反偷拍。

她說，國民黨要嚴懲虐童，民進黨政府卻說刑罰太重無用，民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱主張解決兒虐問題只需要行政預防，加重刑罰效果有限，並反對無限期加重刑罰，當人民站上街頭時，阻擋修法的就是民進黨立委。

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