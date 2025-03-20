分析罷免民調背後細節 黃暐瀚：徐巧芯危險了

黃暐瀚今日在臉書發文提到，徐巧芯的罷免門檻6萬，預估罷免選民有8.6萬，這數字讓他非常驚訝，認為徐巧芯「危險」。（資料照）

2025/03/20 10:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮熱度持續上升，TVBS民調中心日前發布民調，在台北市立委徐巧芯罷免案中，若第二階段連署通過，有高達61%民眾會投票，且其中57%表示會投同意罷免。資深媒體人黃暐瀚今日在臉書發文提到，徐的罷免門檻6萬，預估罷免選民有8.6萬，這數字讓他非常驚訝，認為徐巧芯「危險」。

黃暐瀚表示，研判民調可以有很多方法，準與不準是見仁見智，「不過TVBS民調，我是相信的」。2020韓國瑜罷免案時，TVBS民調中心預估罷免票數104萬，最後開出近94萬；2024謝國樑罷免案時，預估罷免票數7.8萬，最後開出近7萬，而且兩次民調的贊成、反對比例，都與正式結果相同。

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黃暐瀚提到，TVBS也針對中正萬華區吳沛憶做民調，吳的罷免門檻5.9萬，TVBS預估可能開出6.2萬的罷免票，黃認為：「如果連吳沛憶都只高於罷免門檻3000票，徐巧芯的預估罷免票竟高於罷免門檻2萬6千票，還不危險嗎？」

黃暐瀚也提出「選舉時的對手投票」作為分析依據，表示，當初「沒有投給自己的票」，可能就是「罷免票的來源」，用這角度來分析，徐巧芯的對手許淑華拿了7萬6113 票（投票率73%），現在預估罷免票卻是 8.6 萬（預估投票率61%）。黃解釋，母數其實更小（投票率），但反對者卻多出了一萬人，黃也強調：「如果這一萬人是原本徐巧芯的支持者，那她麻煩就真的大了！」

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