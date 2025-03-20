昔擋剴剴案臨時會今卻發文蹭 許淑華：最沒資格聲援是國民黨

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇（右）、立委徐巧芯（左）。（資料照）

2025/03/20 10:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北市1歲男童剴剴（化名）遭劉姓保母姊妹虐待身亡，轉介惡保母的兒福聯盟也被社會譴責。悲劇發生至今已1年多，19日第4度開庭，台北地院外聚集大批民眾呼籲重判惡保母，而藍委徐巧芯、王鴻薇等也發文聲援，卻挨轟「開蹭」。對此民進黨台北市議員許淑華怒批，最沒資格聲援剴剴案的，就是國民黨。

許淑華在臉書PO文表示，當年案件檢討焦點有兩人：台北市長蔣萬安，與「兒福聯盟」時任董事兼國民黨立委王育敏；人民只是想知道，剴剴到底經歷了什麼，真相是什麼，但國民黨發動全黨動員，兵分兩路，全力護航。

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許淑華指出，2024年3月18日，立法院召開剴剴案專案報告，王育敏才剛辭去兒福聯盟董事，卻渾然不顧利益迴避，親任主席，兒福聯盟涉案，聯盟相關人卻主持自己的審判，天底下怎麼能有這麼荒謬的事情？但當時，以徐巧芯、王鴻薇為首的藍營立委，暴力攻擊其他委員，害會議不了了之，使王育敏逃避爭議。

許淑華續指，2024年3月22日，台北市議會針對案件召開臨時會，多位藍營議員惡意運用議事規則，集體缺席，導致流會，蔣萬安因此躲過，不用出席報告，19日剴剴案審判，很多人落下眼淚。有憤怒，難過，還有對制度的全面審視，而當初幫助王育敏、蔣萬安躲過一劫的徐巧芯與王鴻薇，卻趁亂混入其中，把自己包裝得多麼義正辭嚴。

許淑華直言，徐巧芯、王鴻薇事發至今，對剴剴案只有消費，從未正面討論問題，她們只是因為公民大罷免的浪潮即將滅頂，所以急著轉移焦點而以，現在此時此刻，她們高喊任何「正義」，都不值得相信。

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