會晤林佳龍 聖克里斯多福外長：持續支持台灣國際參與

外交部長林佳龍（左）歡迎聖克里斯多福及尼維斯聯邦外交部長道格拉斯（右）訪問團抵外交部。（外交部提供）

2025/03/19 22:49

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（18）日晚宴來訪的聖克里斯多福及尼維斯聯邦外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）及訪團團員，表達我國政府的誠摯歡迎，並感謝克國對台灣國際參與的長期支持。道格拉斯表示，面對全球性挑戰，期許台灣發揮強大、正面的影響力，克國也會持續不懈支持台灣的國際參與。

林佳龍曾於去年10月訪問聖克里斯多福及尼維斯聯邦，會晤道格拉斯。

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道格拉斯表示，兩國強健邦誼建立在民主、法治及相互尊重等共享價值上，雙方的夥伴關係促成克國在教育、農業、科技、文化、環境及醫衛各領域的長足發展，克國政府與人民受益良多。

道格拉斯也指出，面臨全球性的挑戰，需要各國共同合作，台灣擁有創新、先進技術，以及豐富的知識與專業，期許台灣發揮強大且正面的影響力，而克國也會持續不懈支持台灣的國際參與。

林佳龍指出，今年為台克建交42週年，兩國在農業、教育、醫療、科技及婦女賦權等領域，持續創造豐碩的合作成果，本次是道格拉斯第12次來台，將舉辦投資商機說明會，盼進一步深化兩國經貿交流，我國也將透過「榮邦計畫」與克國在再生能源、智慧醫療及永續觀光等領域攜手合作，為雙方人民創造更多福祉。

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