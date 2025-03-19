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    現代美術館台中拱手讓人 何欣純無奈：建設機會被輕易放手

    國家級現代美術館曾計畫落腳台中州廳。（記者蘇孟娟攝）

    國家級現代美術館曾計畫落腳台中州廳。（記者蘇孟娟攝）

    2025/03/19 20:44

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕文化部宣布首座國家級現代美術館「台南國家美術館」落腳台南，民進黨立法委員何欣純直說，這座美術館原本屬於台中，原來都已經確定落腳台中州廳，市府卻還是讓州廳的活化計畫轉彎，她心裡感到很無奈，台中不該是讓建設機會被輕易放手的城市。

    何欣純說，當年台中州廳的活化計畫不只是修復歷史建築，而是讓台中成為台灣近現代美術的重鎮，承接順天美術館近700件珍藏，新建一棟建築，打造國際級美術館，振興舊城區，讓台中站上文化藝術的最高點，但這樣的願景卻因為市府態度轉彎，錯失了這個機會，最終拱手讓給台南，台中州廳的活化，至今仍沒有明確的未來。

    何欣純說，她能了解台中州廳在地議員，包括江肇國及黃守達的擔憂與不捨，因為台中不只是少了一座美術館，更是失去了一個讓台中能夠推動藝術文化發展、帶動觀光、提升城市能見度、促進各行各業共好的機會。

    何欣純嘆，文化不只是「軟實力」，它能帶來人流、帶來經濟、帶來國際關注，進而為城市創造更大的價值，而台中應該是勇敢爭取、積極向前的城市，而非淪讓歷史文化被冷落，讓建設機會被輕易放手的城市，她真的感到很無奈。

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