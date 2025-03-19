柯文哲33筆9萬9999元政治獻金 監院：捐贈者與威京集團無關

威京集團總部。（資料照，記者田裕華攝）

2025/03/19 20:18

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲違反「政治獻金法」遭監察院裁罰374萬元，並沒入5579萬3888元。針對外界質疑有多人反複捐贈並有多筆現金與京華城案相關，監察院表示，單筆申報捐贈金額9萬9999元共有33筆，皆透過第三方支付平台捐贈，尚無具體證據認定捐贈者與威京集團可能相關。

監察院廉政委員會今天審議通過「113年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核報告。對於社會各界反映及檢舉柯文哲疑涉其他多項違法情事，監察院表示，經調查及約詢後，認定依現有事證難認違法事項共有5大類。

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針對申報的現金捐贈筆數比例過高，監察院說，經查證結果，這是登帳人員將第三方支付代收的捐贈，錯誤登載為「現金」，實際應登載為匯款捐贈比例為92%，將於結案後，限期要求被查核人就錯登捐贈方式部分完成更正。

至於申報有數人反複多次捐贈並有多筆「現金捐贈99999元」遭質疑為京華城案相關。監察院表示，根據「政治獻金法」的捐贈限額規定，是以同一年度的金額加總，並無次數限制。又查柯文哲所申報單筆捐贈金額9萬9999元共33筆，皆透過第三方支付平台捐贈，除有將捐贈方式錯登為現金捐贈外，尚無具體證據認捐贈者係與威京集團可能相關。

對於外界質疑申報多筆收入的捐贈者地址，不在本國疑屬外資捐贈部分，監察院指出，經查共計166筆，均符合規定登載，依現有資料，尚難直接認定違法。

此外，有人質疑申報高額競選總部裝潢費，監察院表示，經查證結果，均有施工查驗證明、合法憑證及價金給付金流，難認未符支出規定，至於價格是否合理，有無豪奢浪費，不是監察院查核職權的行使範圍。

監察院也說，對於購買SOGO禮券疑有違法或去向不明一事，經查證結果，有合法憑證及金流，並作為員工福利用途，不過該項支出應改列人事支出科目，並應補正職工領據或領用名冊。

此外，監察院表示，有關柯文哲代理人黃珊珊今年1月14日及2月5日函監察院，請求對會計報告書補報更正及剔除錯誤，經監察院廉政委員會審核，決議不同意。

監察院說明，根據「政治獻金法」第卅條及「政治獻金查核準則」規定，查核程序開始時，申報資料經依法公開於網路且為查核標的，擬參選人只得按監察院通知查核結果限期補正。本案自去年8月12日啟動查核程序起，就沒有由擬參選人申請更正致變動查核標的餘地。

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