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    與吳志中視訊會議 德國副議長瑪格娃斯：台德是民主、價值夥伴

    外交部次長吳志中（左圖中）與德國國會副議長瑪格娃斯（右圖左）視訊通話。（外交部提供）

    外交部次長吳志中（左圖中）與德國國會副議長瑪格娃斯（右圖左）視訊通話。（外交部提供）

    2025/03/19 16:50

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部次長吳志中與德國國會副議長瑪格娃斯（Yvonne Magwas）昨（18）日下午舉行視訊會議。瑪格娃斯表示，感謝台積電在德勒斯登（Dresden）投資，不僅帶動雙邊經濟合作及人民互動交流，更證明台德是「民主夥伴」，也是「價值夥伴」。

    吳志中代表外交部長林佳龍，感謝瑪格娃斯長期關注與支持台灣的情誼，並向她所屬的德國基民黨（CDU）及黨主席梅茨（Friedrich Merz）贏得本屆德國國會大選表達恭賀之意。

    吳志中指出，台積電已在德國進行投資，相信未來台德兩國在此基礎上，定能持續創造良好的經濟及科技合作模式，此外，德國目前是支持世界衛生組織（WHO）最重要的國家之一，台灣將持續與德國密切合作，為國際公共衛生做出貢獻。

    瑪格娃斯則表示，德國國會將審議國防及基礎建設相關的重要法案，當前歐洲國家必須強化自我防衛力量以對抗威權主義擴張，民主國家也須更團結，共同守護自由民主價值。

    瑪格娃斯也特別說明，她來自薩克森邦（State of Saxony），感謝台積電在該邦德勒斯登投資，不僅帶動雙邊經濟合作及人民互動交流，更證明台德是「民主夥伴」，也是「價值夥伴」，未來她將樂意持續協助台德雙邊交流。

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