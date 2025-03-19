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    首頁　>　政治

    要求立委薪資所得全吐出！曹興誠今提告翁曉玲求償4000萬

    前聯電董事長曹興誠指出，他委請的律師，今天下午已向台北地方法院提出民事告訴，請求法院判決翁曉玲惡性誹謗，並給予4千多萬台幣的賠償。（資料照）

    前聯電董事長曹興誠指出，他委請的律師，今天下午已向台北地方法院提出民事告訴，請求法院判決翁曉玲惡性誹謗，並給予4千多萬台幣的賠償。（資料照）

    2025/03/19 15:51

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠日前遭國民黨立委翁曉玲胡亂指控未捐款1500萬給清大，也被名嘴謝寒冰公布疑似合成中國小三私密照。曹興誠今日強調，今天下午已向台北地方法院提出民事告訴，請求法院判決翁曉玲惡性誹謗，並給予4千多萬台幣的賠償。

    「依法反擊翁曉玲、謝寒冰等抹黑、抹黃的霸凌行爲！」曹興誠發文表示，自從擔任領銜人，推動罷免徐巧芯之後，由中共幕後策劃的抹黑、抹黃、潑糞，排山倒海而來，對他人格霸凌。

    曹興誠指出，他委請的律師，今天下午已向台北地方法院提出民事告訴，請求法院判決翁曉玲對我惡性誹謗，並給予4千多萬台幣的賠償。這4千多萬是統計翁曉玲擔任4年立法委員所支領之薪資、助理費、辦公室租金、出差補助等。

    曹興誠強調，這些均來自納稅人繳納的公帑，應當為公共利益服務。然而翁曉玲種種作為，已明顯偏離其立委職責，自應要求全數繳回，以符公道。未來法院判決給予本人的賠償，將全數捐贈給陽明交大。

    在謝寒冰方面，曹興誠說，他早己默默提出告訴，謝也已經在其YT 頻道上承認，受到刑事局的約談。謝寒冰雖然言行猖狂，卻很無知，不知其犯行的嚴重。關於他被法辦的進度，「我想他自己會不斷向外招認，我會默默觀察，如果他所言不實，我會予以糾正」。

    曹興誠更說，他也在進行蒐證，將陸續對侵犯隱私權的媒體或自媒體提出告訴。現在還在散布私人照片者，請立即撤除，免遭訟累。在這次大罷免活動中，受到身體或言語霸凌，或被無理查水表、驅趕者，請向你們的罷團申訴，他會委請律師，幫你們討回公道。

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