傅崐萁陷司法風暴成大罷免破口？國民黨：打到民進黨痛點遭出征

立法院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/03/19 16:35

〔記者施曉光／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁最近身陷司法爭議，國民黨發言人楊智伃今天被問到，國民黨是否擔心傅崐萁會成為大罷免的破口，她說，傅崐萁最近質詢時破解民進黨各部會首長有關總預算的造謠說法，打到民進黨的痛點，才會讓民進黨擔心傅崐萁持續保有戰鬥力，但國民黨不畏戰也不懼戰，包括傅崐萁在內的所有有戰力的藍營立委，黨中央都會全力支持。

楊智伃說，只要打到民進黨的痛點，民進黨就會用各種方式出征、攻擊，傅崐萁在立法院新會期的質詢，已經破解各部會首長造謠，讓民進黨擔心傅崐萁會有持續戰鬥力面對造謠攻擊，而且現在司法、中選會都已經變成民進黨的工具。

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傅崐萁也是國民黨政策會執行長，今天沒有出席國民黨中常會，媒體詢問原因為何？楊智伃僅說，尊重所有出席人員的行程安排。

國民黨昨天首度公布對立委徐巧芯罷免案民調結果，媒體詢問，未來是否還會公布其他選區的民調？楊智伃只說，部分民調主要是國民黨內部參考，現在市面上、媒體上都有很多不同的民調，國民黨都會參考，並全力支持優秀的藍營立委。

至於外傳國民黨已擬定勝戰計畫，是否提供給所有被罷免的立委？楊智伃沒有正面回應，只說會在各地有相關政策說明會，接下來不管是反戒嚴、反廢死公投，也都會全力提供論述，主要是因為賴清德總統的「賴17點」即將在接下來的立法院會期要開啟國安會期，國民黨擔心會讓兩岸情勢變成準戰爭、準戒嚴狀態，因此必須開啟反戒嚴、反廢死公投，希望能在各地讓民眾感受到國民黨為了國家安全努力，也希望透過號召，讓大家投下對於賴政府的不信任。

「戰鬥藍」領袖趙少康日前質疑國民黨中央反罷免作為不夠積極，媒體詢問，事後「戰鬥藍」是否有找國民黨主席朱立倫和解？楊智伃說，所有藍營好友都非常關心這次大罷免反制或守護戰，黨中央虛心接受大家的意見，也歡迎大家一起投入保護藍營立委或加入大罷免的行列，不管是什麼藍，都希望大家一起前進。

對於有媒體人宣布民進黨立委張宏陸罷免案已經通過第一階段連署，楊智伃則說，罷綠團體屬於公民行動，國民黨尊重罷免團體公布結果。

國民黨發言人楊智伃（中）說，傅崐萁質詢時破解民進黨各部會首長有關總預算的造謠說法，打到民進黨的痛點。（記者叢昌瑾攝）

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