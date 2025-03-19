國民黨明起在新竹舉辦政策說明會 22日新北市六都首發

國民黨主席朱立倫主持中常會。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/19 16:02

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時，為該黨第11屆第3會期立法院黨團幹部佈達授證。他致詞時指出，從明天開始國民黨將在新竹舉辦政策說明會，後天他也會到新竹參加，「六都」第1場問政說明會則將在新北市舉行，國民黨要向全民報告努力推動修正財政收支劃分法，為地方爭取經費，並嚴審預算幫民眾省下血汗錢，要還錢於民，以及將推動許多民生重要法案，藍營縣市首長也會告訴大家地方增加的預算，將用在那些公共建設與民生福利。

朱立倫強調，立法院本會期是民生會期，國民黨一再強調要討論還錢於民、還假於民，以及討論民眾關心的荷包問題、生活問題，但民進黨並不會這樣做，民進黨近日已經宣布本會期為國安會期，要討論政治、國安，把台灣帶入準戰爭的情況，目的就是實現台獨終極目標，並且打擊在野黨，發動大罷免，但國民黨要嚴正宣示，用更大的民意來決定，國民黨團幹部會堅定目標走民生法案，以民為本、以民為念，推動還錢於民、還假於民以及民生法案。

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朱立倫還向黨內喊話，每一位同志都要團結在一起，今天或許黨內有一些不滿與批評，但大家應該把怨氣、怒氣化為志氣，一致對外，共同努力讓優秀為民眾打拼的每一位國民黨立委，都能獲得強力支持，並讓想要達成台獨、廢核、廢死目標的民進黨知道，真正的民意究竟在哪裡。

對於外傳國民黨首場說明會原訂20日在新北市舉辦，卻又因故延期，國民黨發言人楊智伃表示，國民黨從來沒有延期的選項，當初公布3月20日到5月20日兩個月內要舉辦全台百場說明會，主要是對標賴清德總統520就任滿一週年，22日新北市的場次原本就是既定安排，她並強調，新北市是擴大號召全台辦理的第一場，沒有任何延期，而且新北市就是「六都」首發的第1場。

媒體詢問外傳高雄市場將邀請民眾黨主席黃國昌參與，新北市場是否也有機會看到黃國昌？楊智伃只說，接下來會公布所有的場次細節，待統整完成後再向外界報告，她並表示，目前各縣市黨部還在確認場次時間、地點以及與會來賓。

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