比特犬2次咬人裁罰程序不同 簡舒培：蔣萬安別想轉移焦點！

民進黨議員簡舒培。（資料照）

2025/03/19 15:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市近日發生比特犬Lucky相隔11天接連2次咬傷人，動保處卻遲遲未開罰，一度傳出有議員關說。對此民進黨台北市議員簡舒培表示，比特犬兩次傷人裁罰程序大不同，動保處只顧說謊卻不說清楚SOP，關切個案被揭穿就當比特犬亂咬人？蔣萬安別想轉移焦點！

簡舒培在臉書PO文表示，這個月6日、17日在台北市發生同一名飼主載著比特犬外出，結果犬隻跳出車窗咬傷機車騎士的事件，現在傳出有台北市議員在首案發生後關切動保處，讓飼主躲過沒入犬隻的處罰，導致11天後發生同樣的事情，引起社會高度關注，沒想到，被指稱關切比特犬案的國民黨議員楊植斗，在面對外界關說的質疑時，矢口不認自己有喬事，反倒變成政治比特犬，四處亂咬說民進黨議員沒有關心？

請繼續往下閱讀...

簡舒培指出，第一次拖11天才裁罰對比第二次見輿論發燒馬上罰，市府SOP在哪裡？根據動保處資訊，3月6日接獲比特犬傷人事件後，隔天才前往派出所確認監視器影像及確認飼主身份；同日聯繫被害機車騎士、前往飼主家了解情況。由於飼主3月7日不在家，動保處直到3月10日才完成跟飼主的訪談，以及取得被害人的傷勢診斷照片，並詢問對方是否願意接受訪談。

簡舒培續指，但直到7天後，也就是第二次比特犬傷人事件發生的3月17日，警察局才提供案發當天監視器影像，動保處也才針對3/6比特犬傷人事件裁處5萬元罰鍰，然而，在3月17日比特犬再次傷人後，動保處當天取得相關影片，並約訪飼主完成訪談，隔天直接裁處行政罰鍰15萬元並沒入犬隻。

簡舒培質疑，同一隻比特犬、同一位飼主，為何動保處在第一次發生傷人事件時，竟要等到11天後才開罰？第二次傷人事件發生後，卻能火速開罰並沒入犬隻？且為何3/6首次傷人事件發生後，動保處資訊中完全不見跟飼主討論犬隻後續安置事宜？反倒是3/17由飼主來電詢問？市府處理相關事件的SOP到底是什麼？

簡舒培怒批，事發至今，動保處不斷在為蔣市府及國民黨議員擦脂抹粉，甚至公開扯謊說「沒有（議員介入）此事」，那請問為何動保處還要跟楊植斗辦公室助理、飼主一起訪談？而楊植斗又是如何「徵求飼主同意」的，是動保處洩露飼主個資讓楊植斗找上門，還是楊植斗根本就認識飼主？

簡舒培質問，如果動保處處理這類事件的SOP是第二次這樣，事發隔天立即裁罰，那為何第一次要拖到11天才開罰？拖延開罰是否與議員找飼主一起訪談有關？為何明明有議員關心了，媒體披露時還要說謊？

簡舒培直言，她與民進黨議員長期關心動保權益及比特犬管理的SOP，並向台北市政府多次提出質詢，關心的是台北市「整體」的動保議題，而非針對個案關切。國民黨身為台北市的執政黨，自家議員被爆介入關切比特犬傷人個案，動保處幫忙扯謊、蔣萬安則是神隱不說話，放任議員化身政治比特犬到處亂咬人，試圖模糊焦點、轉移視聽！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法