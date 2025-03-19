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    連署書保平安！ 限量「擊臣千歲」護身符貼紙來了

    台中市立委第八選區罷免團體「一罷擊臣」，印製「擊臣千歲 保平安護山城」護身符貼紙贈送連署民眾，首批僅4000張，送完為止。（圖由「一罷擊臣」提供）

    台中市立委第八選區罷免團體「一罷擊臣」，印製「擊臣千歲 保平安護山城」護身符貼紙贈送連署民眾，首批僅4000張，送完為止。（圖由「一罷擊臣」提供）

    2025/03/19 14:41

    〔記者歐素美／台中報導〕罷免也要搞創意！台中市立委第八選區罷免團體「一罷擊臣」，印製限量「擊臣千歲 保平安護山城」護身符貼紙，民眾到收件點繳交連署書，就能取得，送完為止。

    罷團「一罷擊臣」表示，罷免行動+護山城符令=台中最強守護力量！該罷團不「募款」，只希望得到民眾的連署書，讓罷免成功、還台灣一個安定的將來！

    罷團成員說，「擊臣千歲 保平安護山城」護身符貼紙，貼在門口，讓惡法不入家門；貼在車上，讓邪佞遠離山城；貼在電腦，讓中共網軍無法近身！笑稱「擊臣千歲將調五營兵馬護佑，魑魅魍魎速速退散，中共勢力不敢近身」！

    「一罷擊臣」指出，「擊臣千歲 保平安護山城」護身符貼紙，首批僅印製5000份，數量有限，每人限領1張，呼籲民眾到連署站交件連署，一起守護台灣。

    台中市立委第八選區罷免團體「一罷擊臣」，印製限量「擊臣千歲 保平安護山城」護身符貼紙，民眾連署即可獲得一張。（圖由「一罷擊臣」提供）

    台中市立委第八選區罷免團體「一罷擊臣」，印製限量「擊臣千歲 保平安護山城」護身符貼紙，民眾連署即可獲得一張。（圖由「一罷擊臣」提供）

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