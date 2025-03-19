不只生技、影視 謝金河示警這產業「南韓完勝台灣」

南韓軍工業近年來出口發達，躍升為全球軍火貿易出口增長第二名的國家。圖為現代ROTEM的K2黑豹主戰車。（法新社）

2025/03/19 13:26

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年來台灣的人均所得追上南韓，台積電完勝三星，台股也連續上漲超過南韓，不過財信傳媒董事長謝金河表示，台灣除了生技產業、影視產業落後於南韓外，南韓又誕生了一個軍工這個新產業，南韓軍工業為全球軍火貿易出口增長第二名的國家，完勝台灣。

謝金河在臉書表示，到去年底止，南韓的軍工產業製造能力排名世界第八，但南韓去年拿到波蘭58億美元的K2坦克及K9自走炮，躍升為全球軍火貿易出口增長第二名的國家。

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今年美國、日本、台灣股市都下跌，但南韓上漲6.7%，今年上漲的都是軍工股，這其中，韓華海洋大漲107.5%，第二名的現代ROTEM，這家公司也是桃園機場捷運的承包商，今年股價上漲67%，第三名是韓華航太（Hanwha Aerospace），今年上漲58%，全是軍工企業。

去年有4家公司搶進全球100大軍工企業，除了韓華航太，還有韓國航空宇宙產業公司（KAI），去年KAI股價從40850漲到95000韓元，漲幅超過一倍。第三是LIG NEX1，這家公司1年來股價上漲79%。然後是現代ROTEM，主力產品是K2黑豹主戰車。

謝金河指出，這些年，韓華集團在石化業節節敗退，但是旗下韓華航太，韓華海洋，韓華系統，都成為軍工產業的超級巨星。這次元大發行的航太防衛科技ETF，韓華航太及韓華系統都是核心持股。

台灣在小英政府時代全力加持軍工產業，台灣在百大軍工只有中科院進榜，經濟部長郭智輝說台灣要把無人機產業發展成為兆元產業，但嘉義縣的無人機預算卻被砍掉50%。過度刪減國防預算也引來美國警告，也讓軍工產業發展停滯，很可惜。

韓華航太的崛起最早是台灣漢翔有一批人在馬總統決定停產IDF後，整個團隊被韓國挖走，如今南韓收成，台灣還在掙扎。

謝金河示警，政府執政不過半，也使漢翔，亞航，龍德造船，中信造船，台船腳步放慢，台灣失去發展機會，這個落後值得關注！

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