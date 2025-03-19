禁公園內連署挨轟 永和公所：民眾抱怨公共場所被佔

雙和罷團在新北市永和仁愛公園使用小屋提供民眾簽連署書，遭區公所張貼公告禁止，引發不滿。（圖擷取自雙和罷團臉書）

2025/03/19 14:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體「雙和罷團」如火如荼進行第二階段罷免藍委永和區林德福、中和區張智倫的連署活動，16日進入永和仁愛公園的休憩小屋找民眾簽連署書，遭區公所及警方人員制止，引發雙和罷團抱怨抗議，永和區公所表示，是接到民眾反映公園的陽光小屋被佔據，區公所依規定前往勸離。

雙和罷團指出，公園裡可以跳舞、下棋聊天，為何不能讓民眾簽罷免連署書？他們感到很疑惑，立委可以進公園問好，罷免遇到下雨進去涼亭躲雨，就被檢舉關切、昨天出勤整場公園、區公所派人盯哨，是要多雙標？雙和罷團指出，「選民服務」算不算政治活動？林德福問好進公園有沒有依據公園管理辦法申請？他們有退讓改在人行道連署，不想讓前來支持罷免的民眾撲空，但他們不懂的是，寫個罷免書，為何公所和分局被打爆電話「到底背後是誰？」

請繼續往下閱讀...

永和區公所表示，新北市公園管理自治辦法有規定，公園場地係供公眾休憩使用，16日區公所就接獲多位民眾反映，仁愛公園的陽光小屋被佔據，致使他們無法使用，請求公所排除佔用，公所即由公園管理人和課長前往勸離，但不為罷團接受，罷團直到18點半才離開。

區公所為維護民眾運動和休憩的權益，已於17日在仁愛公園張貼不得佔據的公告，區公所本著公園管理單位的職責，不分團體、不分黨派一律依照公園管理辦法辦理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法