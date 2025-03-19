桃市罷免藍委呂玉玲志工連署收件 遭平鎮莊敬里長夫嗆聲

「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊在臉書上PO出事發經過的影片。（翻攝「罷呂清玲，罷免呂玉玲」臉書）

2025/03/19 13:22

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市罷免第5選區立委呂玉玲的「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊志工，上週日下午3點多在平鎮家樂褔路口擺攤收連署書，遭1名楊姓男子干擾大聲嗆聲「憑什麼罷免呂玉玲」、「不要在我們里搞這些東西」，並問志工哪裡人，要看身分證，還說罷團「一天到晚製造社會問題」，用字屢見髒話，對此團隊志工張先生表示，嗆聲男子是莊敬里長邱堡櫻的老公，週日晚上已陪同女志工到派出所報案，並依公務人員選舉罷免法98條，向楊男提告。

團隊志工當天在衝突現場錄下影片，楊男說「妳現在在錄影喔」，妳們一天到晚唯恐天下不亂，並向在旁的男志工問說「你跟他同一黨的啊？」志工回說「看你在幹嘛，覺得很有趣」，楊男回說「他媽的」，隨後走近女志工身邊質問「妳有什麼好罷免的」、「妳要罷免誰」，女志工連說2次「我是台灣的公民」，楊回「妳台灣公民到妳們那邊去。」另名女志工便上前阻擋保護，示意要志工退後。

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接著，楊男向上前的女志工大聲逼問數次「為什麼罷免呂玉玲、傅崐萁」、「憑什麼罷免呂玉玲嘛」，還問志工是哪裡人，要志工秀出身分證，一名連署民眾見狀也跳出來跟楊男說「你不要這麼兇嘛」，「她有她的言論、你有你的言論，你不要干預人家的那個運作。」楊男離去時還說，「一天到晚就是他媽製造社會問題。」

團隊志工張先生說，嗆聲男子是平鎮區莊敬里長邱堡櫻的老公，週日晚上陪同被逼問「憑什麼罷免呂玉玲」的女志工到平鎮派出所報案，女志工並依公務人員選舉罷免法98條妨害他人為罷免案之提議、連署或使他人為罷免案之提議、連署，向楊男提告。志工在第一線收連署書，承受反對人士的辱罵、攻擊風險，在安全上，志工出去收件會3人結伴、帶著密錄器，遇到狀況不起衝突為原則，立即通報警察局為處置。

莊敬里長邱堡櫻表示，日前派出所打電話給她，請她先生去做筆錄，她才知道此事，她完全不知當天狀況，先生當天在中壢吃完飯後，回家經過看到罷免團體志工，可能火就上來，問他幹嘛跟人家起衝突？他氣呂玉玲被抹黑為共匪，他過去是職業軍人，講話不管高興、不高興，都會講出髒話，那是他的口頭禪，常提醒他、念他，他都不知道有講過。

邱堡櫻也說，罷免跟選舉一樣是每個人的權利，「我不支持我先生的行為，」如果當天在場一定會阻止他，但罷免不可以用抹黑的方式進行。

張先生另表示，罷免連署是民主社會的公民基本權利，也是選罷法所保障的行動。反對民眾對志工嗆聲，踩踏到民主的底線，絕非應該容忍，此狀況也希望喚起民眾的注意，號召民眾用填寫連署書的方式，告訴這些人，台灣不是一個用蠻橫無理就能恣意妄為的地方。

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