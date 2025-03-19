323台南宣講「罷免龍城宮」 綠營下達動員令

民進黨南市黨部推出「全台罷免龍城宮」棒球帽等文宣品，全力聲援公民團體的罷免行動。 （記者蔡文居攝）

2025/03/19 12:39

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨將於3月23日（週日）下午3點10分至5點在台南永康大灣武龍宮舉辦「人民是頭家」宣講，綠營下達動員令，除了要向人民頭家報告之外，民進黨台南市黨部與全體黨公職也將一同到場，與人民站在一起。南市黨部主委郭國文呼籲市民鄉親站出來，一起成為公民團體後盾。

民進黨南市黨部執行長谷暮．哈就表示，當日演講陣容，包括行政院長卓榮泰、文化部長李遠、教育部次長張廖萬堅、黨秘書長林右昌、市長黃偉哲、6位黨籍立委都會出席，歌手大支將到場演唱，更有罷免傅崐萁等公民團體也會在場設攤連署。

請繼續往下閱讀...

民進黨南市黨部今天召開台南場宣講記者會，並推出「全台罷免龍城宮」棒球帽等文宣品，全力聲援全國公民團體的罷免行動。

郭國文表示，民意代表再怎麼大，也不會比人民頭家還要大！當立法院已背棄人民、毀憲亂政時，民主制度之下，人民可以有不同方式來反制。其一是定期改選，其二就是採取罷免手段。當全國罷免已經展開，我們尊重公民團體的選擇。民進黨作為執政黨也要把政策說明清楚，並扮演支援公民團體的角色。

郭國文說，活動前會下達動員令，所有的黨公職都希望到場，包含已發文給黨籍里長207位，以及預計發送1萬多封簡訊給留有通訊方式的黨員。3月23日宣講只是開始，接下來隨著二階連署態勢提升，不僅所有的議員、立委服務處可以接受連署站成立，後續也會主動出擊，包含在主要夜市，例如有外縣市遊客，如果有不知道怎麼連署的，他們會現場擺攤，提供連署格式，同樣在熱鬧的國華街跟海安路，也會列入擺攤設點規劃，強度會漸漸加強。也會把握在公民團體所要求，二階連署起跑40天內，換他們扮演義勇軍的角色，盡可能衝出好成績。

民進黨南市黨部召開「人民是頭家」台南場宣講記者會，呼籲市民鄉親站出來，一起成為公民團體後盾。 （記者蔡文居攝）

這次罷免行動，改由綠營黨工扮演義勇軍的角色，全力支援公民團體的罷免行動。（記者蔡文居攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法