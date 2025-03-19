「上級指示」駁回罷免徐巧芯場地申請？北市公園處駁斥

罷免徐巧芯團體指控，北市公園處駁回罷團申請場地使用，引發爭議。圖片為3月15日罷團於景勤1號公園活動。（記者甘孟霖攝）

2025/03/19 12:07

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〔記者甘孟霖／台北報導〕推動罷免台北市國民黨籍立委徐巧芯的「剷除黑芯」今（19）日表示，該團隊申請3月15、16、22、23日在公園的連署活動，台北市公園路燈工程管理處14日卻以「同月份同場地已有相同性質活動」的理由駁回22、23日的申請，承辦還稱函文為「上級指示」，引發輿論。對此，台北市公園處表示，申請須知中限定同一申請人一個月內只能申請使用一次，不希望相同活動持續占用公園。

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台北市公園處表示，嚴正駁回「上級指示」、「威權復辟」等指控，公園是開放空間，提供民眾多元使用，因此於台北市公園場地申請使用須知中，已限定同一申請人一個月內只能申請使用一次，精神就是不希望同樣活動持續占用公園影響民眾使用。

公園處說明，罷團於景勤1號公園活動場地申請日期為3月15、16、22、23日，先前已批准3月15、16日的景勤1號公園人行道相同罷免活動申請；而22、23日申請案內容完全一致，明確是相同的活動，基於避免占用的精神，不希望同一活動占用公園，影響居民使用，因此公園處將其視為同一單位、廣義的同一申請人，而不同意其第二次申請。

公園處強調，對全台北公園使用申請的標準一致，考慮到今年已有十多案對於公園罷免活動相關的投訴，因此將相關活動限定在公園外人行道辦理，希望對民眾使用公園的影響降到最低，請各界辦理活動時也體諒民眾需求。

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