為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「上級指示」駁回罷免徐巧芯場地申請？北市公園處駁斥

    罷免徐巧芯團體指控，北市公園處駁回罷團申請場地使用，引發爭議。圖片為3月15日罷團於景勤1號公園活動。（記者甘孟霖攝）

    罷免徐巧芯團體指控，北市公園處駁回罷團申請場地使用，引發爭議。圖片為3月15日罷團於景勤1號公園活動。（記者甘孟霖攝）

    2025/03/19 12:07

    相關新聞：北市府「上級指示」駁回場地申請 罷徐巧芯民團批權威復辟

    〔記者甘孟霖／台北報導〕推動罷免台北市國民黨籍立委徐巧芯的「剷除黑芯」今（19）日表示，該團隊申請3月15、16、22、23日在公園的連署活動，台北市公園路燈工程管理處14日卻以「同月份同場地已有相同性質活動」的理由駁回22、23日的申請，承辦還稱函文為「上級指示」，引發輿論。對此，台北市公園處表示，申請須知中限定同一申請人一個月內只能申請使用一次，不希望相同活動持續占用公園。

    台北市公園處表示，嚴正駁回「上級指示」、「威權復辟」等指控，公園是開放空間，提供民眾多元使用，因此於台北市公園場地申請使用須知中，已限定同一申請人一個月內只能申請使用一次，精神就是不希望同樣活動持續占用公園影響民眾使用。

    公園處說明，罷團於景勤1號公園活動場地申請日期為3月15、16、22、23日，先前已批准3月15、16日的景勤1號公園人行道相同罷免活動申請；而22、23日申請案內容完全一致，明確是相同的活動，基於避免占用的精神，不希望同一活動占用公園，影響居民使用，因此公園處將其視為同一單位、廣義的同一申請人，而不同意其第二次申請。

    公園處強調，對全台北公園使用申請的標準一致，考慮到今年已有十多案對於公園罷免活動相關的投訴，因此將相關活動限定在公園外人行道辦理，希望對民眾使用公園的影響降到最低，請各界辦理活動時也體諒民眾需求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播