被控「慣老闆」遭勞檢 葉元之：非常複雜「盡力改善」

立委葉元之今天在立法院回應被台北市勞動局登門勞檢，他說「那個東西其實非常複雜......會盡力去達成大家的要求，該改善就改善」。（記者陳志曲攝）

2025/03/19 11:03

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委葉元之前助理方旭病逝，家屬控訴生前遭職場霸凌、葉元之是「慣老闆」，台北市勞動局昨天（18日）依檢舉派員前往葉元之國會辦公室勞動檢查，發現沒有助理出勤紀錄，也發現未設置職場暴力預防措施等缺失；葉元之今於立法院受訪說：「那個東西其實非常複雜，我想應該不是只有我辦公室需要，看是不是跟立法院研究一下，看能不能弄一個版本給大家，我們會盡力去達成大家的要求，該改善就改善。」

葉元之表示，昨天勞檢就是全力配合調查，勞檢員有大致了解辦公室實際的狀況，「沒有什麼助理躺在病床上打給他，也沒有不當辭退，也沒有不讓他看病」，「實際上都有一直都有去看病，只要他說要去看病，不可能不准」，剛好也可以藉由這個機會，盼透過調查報告，釐清外界的一些質疑。

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台北市勞動局昨指出，接獲民眾透過1999市民專線檢舉，在治喪結束後，昨天前往葉元之辦公室勞動檢查；現場檢視一小時後，發現無當事勞工的出勤紀錄，將請雇主補充說明，同時發現未設置職場暴力預防措施，已違反職安法規定，限期一個月改善，逾期未改善，將開罰3至15萬元罰鍰。

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