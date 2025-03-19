挺罷片復刻「每日一字」 導演朱詩鈺：還給刪潛艇預算的政黨

逾百位影視工作者發起「Taiwan Action」影片計畫，製作影片挺罷免。第二片「每日一字」今天上午發布。（圖擷自YouTube）

2025/03/19 10:25

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕逾百位影視工作者近日聯合發起「Taiwan Action影片計畫」，製作影片挺大罷免。今天（19日）上午發布第二支影片「每日一字」，導演朱詩鈺巧表示：「以前很喜歡看『每日一字』，主持人好漂亮」，強調「保護自己的國與家，是生而為人的基本。綜觀五千年歷史，都沒看過大敵當前還在刪潛水艇預算的政黨。我希望把這部復刻版的『每日一字』，還給他們。」

藍白兩黨立委狂刪中央政府總預算引爆各界不滿，百餘位台灣影視工作者日前串聯響應，參與支援罷免團體的影片拍攝行動。知名電影行銷人王師在臉書發文指出，由上百位台灣影視工作者共襄盛舉的「Taiwan Action影片計畫」，以罷免不適任藍白民代為目標，首支影片「倒垃圾篇」一上線立刻延燒各大網路平台，短短5天瀏覽次數已破百萬，團隊於19日乘勝追擊推出第二彈。第二支影片一改首支影片黑白凝重的氛圍，而是風格丕變為諷刺喜劇，充分展現民間霸團旺盛的創意與生命力，將罷免行動打造成一場繽紛多彩的嘉年華。

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發文也指出，第一片是由廣告導演盧建彰執導的「倒垃圾篇」，13日打頭陣推出，言簡意賅，訊息強大明確，冷靜呼籲大眾「好好處理該丟的垃圾」；第二彈導演朱詩鈺擅長以幽默角度切入嚴肅議題，想到以「每日一字」來聊罷免，他表示：「以前很喜歡看『每日一字』，主持人好漂亮，教我們很多中華文化的精神，忠孝節義保家衛國。讓我相信保護自己的國與家，是生而為人的基本。綜觀五千年歷史，都沒看過大敵當前還在刪潛水艇預算的政黨。我希望把這部復刻版的『每日一字』，還給他們。」

王師的文中提到，罷免藍白民代的二階連署，目前在各地選區都已陸續啟動。許多民眾心繫罷免成敗，深怕浪費任何一張連署書，因此對於「字要寫清楚」格外重視。導演朱詩鈺巧妙地從寫字切入，以各種令人莞爾的一語雙關，在看似搞笑中不忘提醒民眾罷免行動的重要性，可望透過與首支罷免影片截然不同的路線分別觸及不同族群。

王師的發文也提到，正如罷免行動希望從不適任民代的惡搞中「還權於民」，本次罷免影片的發布方式也呼應了「人民最大」。影片除了在影視工作者各自的網路平台發布之外，團隊也將影片素材打包放上雲端資料夾，歡迎民眾自行下載，自行決定在自己喜歡的社群平台發布，以期達到百花齊放遍地開花的效果，並呼應本次集體行動「去中心化」的理念。

王師也強調，不論是追蹤人數驚人的意見領袖或是一般網友，每個人在這次的罷免行動中都同樣地重要，因為每個人的一張罷免連署書和罷免選票，都將共同決定台灣的未來。

「Taiwan Action」挺罷免第二片「每日一字」導演朱詩鈺（見圖）從寫字切入，以令人莞爾的一語雙關提醒民眾罷免行動的重要。（圖擷自臉書）

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