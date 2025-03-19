在怕甚麼？溫朗東：3家廠商具檢驗徐巧芯來路不明小物「米奇」都遭拒

溫朗東提到，他將徐巧芯發送的「假米妮」塑膠玩具送驗，想看是否符合兒童玩具相關檢驗規範，沒想到卻有三家知名檢驗廠商拒絕檢驗。（圖擷取自溫朗東臉書）

2025/03/19 10:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯先前發送在淘寶買的「米奇、米妮」壓克力項鍊送給選民，遭民眾質疑侵權問題，徐巧芯曾聲稱並不會有侵權問題。政治評論員溫朗東18日深夜在臉書發文提到，他將徐巧芯發送的「假米妮」塑膠玩具送驗，想看是否符合兒童玩具相關檢驗規範，沒想到卻有三家知名檢驗廠商拒絕檢驗，這也讓他質疑：「有毒就是有毒，安全就是安全。何須拒驗？在怕甚麼？」

溫朗東表示，他首先找上知名的檢驗單位SGS，和窗口表達想要確認此產品符合CNS 4797-2（重金屬）跟CNS 15138-1（塑化劑）的標準，對方表示他們單位並非指定實驗室，若是要做內部評估，還是可以做檢驗，也可以加價做急件，在把徐巧芯的貼紙撕掉之後，填寫檢驗單，隔天親自送到五股。

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溫朗東提到，對方收到樣品之後，原本回信速度飛快，忽然變成一整天都沒消息，直到下班前才重開了一封email，加入了一個高階主管到計件副本，顯見主管要監控此案進展，後續拒絕檢驗，並且逕自要把樣品送回給。

溫朗東表示，由於他出於對SGS的信任，並未使用他人名義送驗，因此他找了友人A請他代為詢問，友人A找到檢驗領域的專家，專家問了台美檢驗，說出這是立委徐巧芯的小物，而台美檢驗拒絕檢驗。事後溫朗東又找了友人B送去財團法人台灣商品檢測驗證中心（ETC）送驗，且不提小物來源，但樣品照片寄過去就「石沉大海」。

溫朗東質疑，光是「假米妮」的照片一傳，對方就不回信件，溫推估：「不要檢驗徐巧芯的小物，已經在檢驗公司高層間流傳開來。」同時也提到有網友提醒他：「ETC董事長劉國昭，是國民黨前苗栗立委，也是前立法院長劉闊才之子。」溫朗東直言：「SGS、台美檢驗、ETC，三家知名的檢驗單位，不敢碰徐巧芯的『假米妮』。檢驗是一門科學，科學驗出來，有毒就是有毒，安全就是安全。何須拒驗？在怕甚麼？」

溫朗東強調，他認為最荒謬的是，如果這些知名的檢驗單位，都可以拒驗藍委的小物，那它們平時的抽樣報告，還有多少可信度？檢驗體制是否公正關係到我們生活中的各項食物跟用品，是否有毒、有害健康。這樣百分百的民生議題，檢驗體制卻被政治侵蝕，這展現出來的警訊，已不是罷免立委這麼簡單，而是我們生活周遭每一項產品背後的檢驗機制，都被政治滲透的嚴重危機。

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