同框友邦百萬網紅大啖巴拉圭牛肉 林佳龍預告將再訪

巴拉圭百萬粉絲網紅朴智擎（右）與瓜地馬拉網紅艾瓦蒂茲（左）17日赴台北萬隆的湯瑪士肉鋪交流體驗，外交部長林佳龍（中）驚喜現身。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/03/18 21:18

〔記者黃靖媗／台北報導〕巴拉圭百萬粉絲網紅朴智擎（Yolanda PARK）與瓜地馬拉網紅艾瓦蒂茲（Allisson VALDEZ）近日訪台，昨（17）日赴台北萬隆的湯瑪士肉鋪（Thomas Meat）交流體驗。外交部長林佳龍在朴智擎與艾瓦蒂茲的 Instagram 短影片中驚喜現身，藉機宣傳在台灣的巴拉圭牛肉與瓜地馬拉咖啡，藉此發揮數位外交力量，並預告未來將回訪巴拉圭。

林佳龍透過臉書表示，台灣已是巴拉圭牛肉與豬肉的第二大及第一大出口國，巴國牛多為放牧草飼，運動量充足、肉質瘦而緊實，為了讓巴拉圭網紅及記者了解巴拉圭牛肉在台的運用。外交部特地選擇湯瑪士肉鋪的牛肉，讓林佳龍在總經理曾仲維陪同下，與朴智擎和艾瓦蒂茲一起搭配台灣在地小吃「手工蔥抓餅」，現場製作創意「台巴牛肉捲餅」，進行美食外交。

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朴智擎在得知湯瑪士肉鋪選用巴拉圭牛肉後，難掩驚喜，更表示台灣與巴拉圭相距千里，在台看到巴拉圭牛肉，她感到非常驕傲。

朴智擎也透露，林佳龍在與她的交流中表示，後續會回訪巴拉圭，也期待在巴拉圭設置水餃工廠，拚外交也拚台巴關係。

此外，林佳龍在這次的交流中，特地準備了瓜地馬拉的咖啡與兩位網紅一起品嚐。林佳龍透過臉書表示，這次招待的是台灣中油的咖啡，咖啡豆來自瓜國安地瓜，「台灣各角落都能品嘗到瓜國咖啡的好滋味」。

艾瓦蒂茲在會後興奮的發布短影片表示，在此次的交流中林佳龍分享了許多台瓜之間的文化交流與推動的政策，艾瓦蒂茲認為這次的交流別具意義，也提到這展現了「國家之間友情的重要性」。

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