會見賴總統 克國外長：籲國際社會讓台灣平起平坐

賴清德總統今接見聖克里斯多福及尼維斯聯邦外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）訪團。（總統府提供）

2025/03/18 19:46

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見聖克里斯多福及尼維斯聯邦外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）訪團，感謝克國在重要國際場域為台灣發聲、支持台灣的國際參與；道格拉斯說，克國會持續在國際場域為台灣發聲，呼籲國際社會讓台灣與其他國際組織成員平起平坐。

賴清德表示，首先歡迎道格拉斯部長與訪賓來到台灣，並提到，去年6月道格拉斯外長陪同德魯（Terrance Drew）總理伉儷來台訪問，很高興不到一年的時間，能再次歡迎道格拉斯外長到訪台灣，充分展現台灣與聖克里斯多福及尼維斯聯邦的深厚情誼，也期待透過這次的交流，進一步深化雙邊的夥伴關係。

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賴清德說，雖然兩國在地理上距離遙遠，但共享民主、自由及人權等普世價值，也持續在教育培訓、農業發展、婦女賦權及環境永續等領域，創造豐碩的合作成果。

賴清德提到，他和德魯總理、道格拉斯外長都來自醫界，深刻體認健康對人民的重要性。因此，他十分期待在兩國的合作之下，聖克里斯多福及尼維斯聯邦的「JNF氣候智慧醫院」能早日落成啟用，以更優質的公衛醫療服務，造福更多人民。相信透過台灣分享發展再生能源及節能技術的經驗，兩國將攜手邁向綠色產業轉型，共創永續未來。

賴清德也感謝聖克里斯多福及尼維斯聯邦，無論是在聯合國大會、世界衛生組織，或是國際民航組織等重要國際場域，都積極為台灣發聲，支持台灣的國際參與。賴強調，未來，台灣將持續在國際社會貢獻關鍵力量，也期待在道格拉斯部長和訪賓支持之下，兩國在國際上相互扶持，繼續為雙邊合作奠定更堅實的基礎，不僅共同因應各項挑戰，更為雙方人民創造更多福祉。

道格拉斯表示，從克國建國41年來，中華民國台灣與克國並肩前行，是克國堅定不移的夥伴；40多年來深刻體會到，兩國的堅定情誼，引領彼此共同克服種種挑戰。道格拉斯也感謝台灣政府對於克國的慷慨支持，幫助克國的經濟及社會發展，雙方的夥伴關係對於克國實現永續島國的發展目標發揮重要作用，無論是透過多元農業方式提升糧食安全、透過太陽能光電產業發展乾淨能源的解決方案，或是協助建立智慧醫院來增進醫療照護，都有助克國人民打造韌性且永續的未來。

道格拉斯說，本著互惠及團結的精神，克國會持續在國際場域為台灣發聲，呼籲國際社會讓台灣與其他國際組織成員平起平坐，為解決世界上的關鍵議題做出有意義的貢獻。

面臨全球性的挑戰，需要各國共同合作，台灣擁有創新、先進技術，以及豐富的知識與專業，針對全球最急迫的問題，能夠發揮極其正面的影響。克國會持續不懈支持台灣的國際參與，也將持續主張台海和平，期盼雙邊合作將有非常豐碩的成果，共同為雙方人民建立一個繁榮、永續的未來。

訪團成員尚包括克國外交部次長芭絲（Kaye Bass）、經濟發展與投資部次長理察絲（Adina Richards）、貿易工業部代理次長羅倫斯（Sean Lawrence）等。

賴清德總統今接見聖克里斯多福及尼維斯聯邦外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）訪團。（總統府提供）

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