接見玉山論壇訪賓 賴總統：攜手對抗極權 實現印太新願景

總統賴清德今接見第8屆玉山論壇訪賓。（總統府提供）

2025/03/18 19:40

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天接見第8屆玉山論壇訪賓時表示，未來會繼續與國際夥伴攜手努力，深化各領域合作交流及夥伴關係，對抗極權主義的擴張，一起追求區域和平與安全，實現自由、開放、穩定、繁榮印太新願景；丹麥前總理拉斯穆森也表示，確保台灣的自由符合大家的共同利益，受到獨裁勢力侵襲時，我們必須堅定捍衛自由。

賴清德表示，感謝丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森，從2020年開始連續5年，都邀請蔡英文前總統以錄影方式參與「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit），去年也邀請他錄影致詞，讓台灣可以和世界分享我們守護民主自由的信念與作為。他也感謝多次來到台灣的斯洛維尼亞前總理楊薩楊薩（Janez Janša），任內積極提升斯洛維尼亞與台灣的友好關係，讓歐洲友台力量持續擴大。

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賴清德指出，政界領袖和代表齊聚台灣「玉山論壇」共商區域合作方案，代表我們民主盟友站在一起，共同面對新世界、新時代挑戰，令人非常感動。如同他在開幕式所提到，台灣會持續走向世界，我們也歡迎世界走進台灣，政府會帶領台灣中小企業，拓展國際市場，延伸台灣的經濟國力，希望訪賓此行，能開啟更多在人工智慧、智慧醫療、前瞻科技的合作機會，一起創造民主盟友共榮發展。

賴清德強調，台灣也承諾會繼續與國際夥伴攜手努力，在自由、民主等共享價值上，深化各領域合作交流以及夥伴關係，對抗極權主義的擴張，一起追求區域和平與安全，實現自由、開放、穩定、繁榮印太新願景，期待經由各位訪賓的協助，後續台灣與歐洲關係能持續加強，共同肩負維護世界和平穩定的力量。

拉斯穆森表示，很高興在2023年與賴總統見面後，再次來台訪問。他要代表參與玉山論壇的國際訪賓感謝台灣的熱情款待，他們分別來自四大洲和不同的政黨，然而，對民主的承諾讓大家齊聚在此。

拉斯穆森表示，過去幾天訪賓們與台灣政府官員、立法委員及公民團體代表會面交流，讓他更加堅信，在這個充滿不確定的世界，台灣始終扮演著民主燈塔的角色，有許多地方值得歐洲和其他世界各國學習，過去8年間，他很自豪持續加深與台灣的連結。他堅信，自由必須在各地持續推進，否則便會面臨衰退。

拉斯穆森表示，確保台灣的自由符合大家的共同利益，受到獨裁勢力侵襲時，我們必須堅定捍衛自由，因此，烏克蘭的戰鬥也是大家的戰鬥，他要對自俄國入侵以來，台灣給予烏克蘭的所有支持表示敬意，並為兩名台灣志願兵在烏克蘭為自由捐軀，致上最高敬意。

拉斯穆森指出，台灣是每年舉辦的「哥本哈根民主高峰會」一大特點，「民主聯盟基金會」甚至因為支持台灣而受到中國政府的制裁，他將此視為一種榮譽勳章，今年5月舉行的「哥本哈根民主高峰會」也不例外，將探討新的國際秩序、歐洲如何緊急強化自身軍事力量及烏克蘭情勢。

拉斯穆森說，隨著美國逐漸自跨大西洋聯盟退出、歐洲更加重視自身防衛，歐洲更不應該退出世界舞台，為確保歐洲的安全，更應加強參與印太區域事務的參與，他主張與台灣進行更多政治和經濟方面的合作。他也肯定賴總統日前宣布台灣將提升國防預算達GDP 3%以上，每個國家都應該為自身防衛負起應有的責任。

訪賓尚包括捷克參議院外交、國防及安全事務委員會主席費雪（Pavel Fischer）、印度國家安全諮詢委員會委員崔安旭（Anshuman Tripathi）、波蘭前外交部長芙緹嘉（Anna Fotyga）、加拿大前衛生部長克萊門（Tony Clement）、立陶宛前外交部次長暨波蘭「民主社群」秘書長阿頓梅納斯（Mantas Adomėnas）等，由總統府資政暨台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌及外交部長林佳龍陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

總統賴清德今接見第8屆玉山論壇訪賓，包含丹麥前總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）、捷克參議院外交、國防及安全事務委員會主席費雪（Pavel Fischer）、印度國家安全諮詢委員會委員崔安旭（Anshuman Tripathi）、波蘭前外交部長芙緹嘉（Anna Fotyga）、加拿大前衛生部長克萊門（Tony Clement）、立陶宛前外交部次長暨波蘭「民主社群」秘書長阿頓梅納斯（Mantas Adomėnas）等。（總統府提供）

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