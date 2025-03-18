中方不准索馬利蘭友台 索國外長嗆：中國無權決定！

索馬利蘭外交部長Abdirahman Dahir Adam Bakal透過Ｘ表示，「中國無權決定我們與誰發展關係，而我們對中國亦然」。（圖擷取自X）

2025/03/18 18:49

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國駐索馬利亞大使王昱近日接受媒體專訪，重申台灣是中國不可分割的一部分，並誓言施壓索馬利蘭中斷與台關係。對此，索馬利蘭外交部長Abdirahman Dahir Adam Bakal今（18）日透過Ｘ表示，「中國無權決定我們與誰發展關係，而我們對中國亦然」；我國駐處也呼籲中方停止挑釁，維護非洲之角的和平穩定價值。

我國駐索馬利蘭代表處也於臉書發表聲明強調，台灣與中國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣一秒鐘，他們強烈駁斥中國完全忽視事實的領土主權錯誤主張。

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駐索馬利蘭代表處表示，感謝G7（七大工業國集團）外交部長近期發聲支持台灣，表態反對任何單方面試圖以武力或脅迫改變台海現狀的行為；白宮國家安全會議（NSC）曾於2020年公開承認並讚許索馬利蘭與台灣的關係。

駐索馬利蘭代表處也說，，索馬利蘭的民主化在2024年總統大選後，獲得世界各地關注的國家及理念相近國家支持，台灣與索馬利蘭基於共同價值、共同利益與共同目標持續茁壯關係，代表處樂見愈來愈多理念相近的民主夥伴，為台索關係的價值背書，相信台灣與索馬利蘭的關係，可以催化出更多對台索兩國的國際支持。

此外，駐索馬利蘭代表處也說，中國武器化「人道援助」並透過認知作戰，助長索馬利蘭地區的內部衝突及破壞區域穩定，值得關注，他們呼籲中國停止挑釁，並真誠地維護非洲之角（Horn of Africa）的和平穩定價值。

China has no right to dictate who we have relationships with, as we have no right to dictate who they have relationships with pic.twitter.com/gcTtbyW3a3 — Abdirahman Dahir Adan （@min_abdirahman） March 17, 2025

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