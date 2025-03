中方不准索馬利蘭友台 索國外長嗆：中國無權決定！

2025/03/18 18:49

〔記者黃靖媗/台北報導〕中國駐索馬利亞大使王昱近日接受媒體專訪,重申台灣是中國不可分割的一部分,並誓言施壓索馬利蘭中斷與台關係。對此,索馬利蘭外交部長Abdirahman Dahir Adam Bakal今(18)日透過X表示,「中國無權決定我們與誰發展關係,而我們對中國亦然」;我國駐處也呼籲中方停止挑釁,維護非洲之角的和平穩定價值。

我國駐索馬利蘭代表處也於臉書發表聲明強調,台灣與中國互不隸屬,中共政權從未統治過台灣一秒鐘,他們強烈駁斥中國完全忽視事實的領土主權錯誤主張。

駐索馬利蘭代表處表示,感謝G7(七大工業國集團)外交部長近期發聲支持台灣,表態反對任何單方面試圖以武力或脅迫改變台海現狀的行為;白宮國家安全會議(NSC)曾於2020年公開承認並讚許索馬利蘭與台灣的關係。

駐索馬利蘭代表處也說,,索馬利蘭的民主化在2024年總統大選後,獲得世界各地關注的國家及理念相近國家支持,台灣與索馬利蘭基於共同價值、共同利益與共同目標持續茁壯關係,代表處樂見愈來愈多理念相近的民主夥伴,為台索關係的價值背書,相信台灣與索馬利蘭的關係,可以催化出更多對台索兩國的國際支持。

此外,駐索馬利蘭代表處也說,中國武器化「人道援助」並透過認知作戰,助長索馬利蘭地區的內部衝突及破壞區域穩定,值得關注,他們呼籲中國停止挑釁,並真誠地維護非洲之角(Horn of Africa)的和平穩定價值。

