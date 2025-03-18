「講太快」影片為證！ 晶片奈米講成「米」 白委劉書彬堅稱：沒有口誤

民眾黨新科立委劉書彬。（資料照）

2025/03/18 18:16

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莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕遞補吳春城成為民眾黨新科立委的劉書彬，昨天（17日）質詢國科會主委吳誠文有關台積電對外投資一事，全程將晶片單位「奈米」講成「米」，讓大批網友看了直搖頭。對此，劉書彬今天（18日）回應稱她並沒有口誤，而是「講太快」，大家沒聽清楚。

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劉書彬17日進行上任立委後首次質詢，針對台積電對外投資一事質詢國科會主委吳誠文時，卻全程將晶片製程的單位「奈米」講成「米」，整題問題也沒讓人聽懂到底想問什麼，質詢片段在網上掀起熱議。

網友紛紛嘲諷「14米？12米？我們國科會主委一臉淡定的表情……肯定是在憋笑吧」、「素質有夠差！14米晶片咧，給巨人用的？」、「14米的我可以用手刻吧，晶片大概跟台北市一樣大」、「單位差了十億倍啊！」、「科技產業的問題，難道不能有專業一點的立委來質詢嗎？」

綜合媒體報導，劉書彬今天受訪稱是她講太快，發音不清，讓大家沒有聽清楚，否認口誤。她還說，自己會持續關注先進科技對外投資相關問題，避免台灣保不住關鍵技術。

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