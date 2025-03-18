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    前助理病逝葉元之挨控「慣老闆」 北市勞動局認定違反職安法

    國民黨立委葉元之。（資料照）

    國民黨立委葉元之。（資料照）

    2025/03/18 16:45

    〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨立委葉元之前助理方旭日前病逝，卻傳出葉元之疑似職場霸凌並挨控「慣老闆」。北市勞動局長王秋冬今（18日）上任首日，即派員前往葉元之辦公室勞檢，認定違反職安法規定，並通知1個月限期改善，否則將開罰3至15萬元罰鍰。

    葉元之前助理疑不堪工作壓力而病逝，儘管葉元之辦公室否認指控，不過家屬日前告別式會場外擺放寫著「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」的看板，引發關注。

    北市勞動局今天上午派員前往葉元之辦公室進行勞動檢查，經現場檢視1小時後，發現並無勞工出勤記錄，將請雇主提出補充說明外，同時發現未設置職場暴力預防措施，已違反職安法規定，將通知1個月限期改善，逾期未改善將開罰3至15萬元罰鍰。

    勞動局處長梁蒼淇提醒，勞工若疑遭遇職場不法侵害事件，可循公司內部管道向雇主或監督與管理者正式通報，雇主應依職業安全衛生設施規則第324條之3規定，召集相關人員成立處理小組進行雙方協調處理，及後續追蹤關懷，勞檢處將持續辦理相關教育訓練並加強勞動檢查。

    葉元之辦公室前助理方旭告別式現場，擺出「汪喵都歡迎，葉元之莫進。離塵遠遊去，慣老闆俱燼」告示牌。（擷取自網路）

    葉元之辦公室前助理方旭告別式現場，擺出「汪喵都歡迎，葉元之莫進。離塵遠遊去，慣老闆俱燼」告示牌。（擷取自網路）

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