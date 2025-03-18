接見美海外退軍協會 賴清德：強化台灣安全就是強化世界安全

賴清德總統今接見美國海外作戰退伍軍人協會利普哈德（Alfred Lipphardt）總會長一行時表示，面對中國對台灣的文攻武嚇，強化台灣的安全，就是強化世界的安全與繁榮。（圖擷取自總統府提供影片）

2025/03/18 16:43

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見美國海外作戰退伍軍人協會利普哈德（Alfred Lipphardt）總會長一行時表示，感謝美國政府與國會協助強化台灣自我防衛力量，有助在印太地區捍衛雙邊共同利益。面對中國對台灣的文攻武嚇，強化台灣的安全，就是強化世界的安全與繁榮，我們將持續與理念相近國家緊密合作，捍衛自由，也共同維護區域和平、穩定與繁榮。

賴清德指出，美國海外作戰退伍軍人協會與國軍退除役官兵輔導委員會（輔導會）互為兄弟會，協會每年年會除邀請輔導會出席年會和致詞，也都會通過支持中華民國台灣的決議文，感謝長年以來持續增進與台灣交流合作，強化彼此友誼。美國在照顧退伍軍人上，有許多台灣可以借鏡的地方，像是成立於1989年的退伍軍人事務部，是規模僅次於國防部的第二大部會，專職提供退伍軍人服務與照顧，令人敬佩。

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賴清德表示，他上任以來，多次訪視軍事基地、主持軍隊重要活動，印象深刻的訪視之一，就是前往桃園榮民之家，為榮民前輩慶生，也感謝他們為國家付出，用行動詮釋愛國精神。軍人為了保衛國家和人民生命財產安全，義無反顧，因此，政府有義務和責任，提供軍人在退伍後能有安定與尊嚴的生活，也要努力守護他們深愛的家園。

賴清德提到，感謝美國政府與國會協助強化台灣自我防衛力量、建立台美之間強健的經貿連結，並支持台灣的國際參與，這些行動都有助在印太地區捍衛我們的共同利益。面對中國對台灣的文攻武嚇，強化台灣的安全，就是強化世界的安全與繁榮。我們將持續與理念相近國家緊密合作，捍衛自由，也共同維護區域和平、穩定與繁榮。

利普哈德表示，美國海外作戰退伍軍人協會和台灣輔導會的關係相當深遠，可以追溯至1980年代，在2023年VFW全國年會上，由當時台灣輔導會副主委吳志揚與該協會總會長博蘭（Timothy Borland）共同發表聯合宣言，再次鞏固雙方關係，蔡英文前總統也在開幕式錄影致詞，這是非常榮耀的時刻。

利普哈德提到，今年8月該協會將在美國俄亥俄州哥倫布市舉行VFW全國年會，也期盼賴清德總統能為活動錄製一段影片。此外，VFW太平洋地區分部將於6月18日至21日在曼谷舉行大會，十分期待台灣輔導會能前往共襄盛舉。

利普哈德說，他們很自豪美國海外作戰退伍軍人協會是唯一在台北設有分會的美國退伍軍人服務組織，該分會今年5月要舉辦1場社區服務活動，期待美國退伍軍人能從各地前來參與，共同投入這項有意義的活動。

利普哈德表示，他十分珍惜美國海外作戰退伍軍人協會與台灣的情誼，台灣是一個美麗的國家，有美麗的人民。最後，他再次感謝總統今日接見，期待未來雙方能進一步深化夥伴關係。訪賓尚包括美國海外作戰退伍軍人協會婦女會總會長布萊恩（Brenda Bryant）、幕僚長卡洛（Jeff Carroll）、婦女會前總會長雷普（Jane Reape）及執行長賈路奇（Ryan Gallucci）等人。

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