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    國民黨要提反戒嚴、反廢死公投 許美華吐槽這點超荒謬：是有多瘋？

    朱立倫17日率國民黨立法院黨團舉行「國民黨啟動公投宣示記者會」。（資料照）

    朱立倫17日率國民黨立法院黨團舉行「國民黨啟動公投宣示記者會」。（資料照）

    2025/03/18 18:43

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨天（17日）率自家立院黨團宣布將推動反戒嚴、反廢死公投，被外界認為是為了挽救大罷免危機。對此，科技專家許美華忍不住吐槽：「你有看過『戒嚴』跟『廢死』同時存在的國家嗎？國民黨同時反對兩個極端衝突的概念，到底是有多瘋？」

    朱立倫17日與30多名黨籍立委在立法院議場前宣布，將提出反戒嚴、反廢死公投提案，宣稱這兩大公投案就是為了守護台灣、守護民主，不能讓民進黨和賴清德亂搞，毀壞台灣的民主搞大罷。朱立倫還說，反戒嚴是還權於民，反廢死是還命於民，要求總統賴清德與執政黨不得逕行造成兵凶戰危、戰爭及戒嚴的風險。

    對此，許美華今天（18日）在臉書發文，「你有看過『戒嚴』跟『廢死』同時存在的國家嗎？當然沒有啊！因為『戒嚴』跟『廢死』，根本就是光譜兩個極端的概念，國民黨同時反對兩個極端衝突的概念，到底是有多瘋？」

    她接著說：「廢死，就是基於人權、人道主義，以終身監禁隔離取代、廢止死刑，也是歐盟高度人權國家實行、推動多年的制度。過去幾年，台灣每執行一次死刑，就被歐盟噹一次，也是因為這個原因。至於戒嚴，這題國民黨應該比誰都專業，從1949年5月20日宣佈戒嚴法，到1987年7月15日解嚴，國民黨在台灣，實施了前後38年的白色恐怖統治。」

    「來看看國民黨當年頒佈的戒嚴令，請問現在台灣有戒嚴嗎？『人民自由與基本人權，包括集會、結社、言論、出版、旅遊、移動等權利都被限縮，即所謂黨禁、報禁、海禁、出國旅遊禁等，在此段時期，言論自由受到大幅限制』。全世界戒嚴比久比賽，國民黨的38年，只輸給敘利亞的48年，屈居第二。如今台灣已經解嚴38年，國民黨重提反戒嚴，外加概念相反的反廢死，是怕大家忘記過去的歷史嗎？」

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